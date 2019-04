Superliga-profil vil væk: Afviser af forlænge

Kasper Pedersen er tabt for AaB.

Forsvarsprofilen ønsker ikke at forlænge sin aftale med nordjyderne og forlader klubben efter denne sæson. Det skriver AaB på sin hjemmeside.

AaB havde tilbudt Kasper Pedersen en kontraktforlængelse, men der har aldrig været tale om reelle forhandlinger.

Den 26-årige midterforsvarer har nemlig meddelt klubben, at han fra næste sæson søger lykken udenlands.

- Det er ingen hemmelighed, at vi meget gerne ville have beholdt Kasper, da vi havde set ham som en krumtap på vores hold i de næste mange år.

- Samtidig har vi dog forståelse for Kaspers valg om at forsøge sig med et eventyr i udlandet, og han vil altid være velkommen tilbage i AaB, siger sportsdirektør Allan Gaarde til AaB's hjemmeside.

Kasper Pedersen har været i AaB, siden han han 12, og er foreløbig noteret for 142 kampe og 13 mål for hjerteklubben.

- Det er svært at forlade den klub, man elsker, og hvor jeg har tilbragt over halvdelen af mit liv, men jeg er meget bevidst om, at hvis jeg skulle have en chance for at finde en udenlandsk klub, så ville det nok være til sommer.

- For mig er der i Danmark kun AaB, men nu prøver jeg som sagt at se efter en mulighed uden for landets grænser - ikke mindst for oplevelsen og for udviklingens skyld, siger Kasper Pedersen, hvis kæreste er norsk.

Det er derfor heller ikke usandsynligt, at han kigger mod Norge i jagten på sin kommende klub.

