Superliga-scoop skifter væk

Han var lidt af et scoop, da AaB kunne afsløre, at man havde nappet det svenske stortalent Tim Prica i Malmö FF.

Nu er det dog tid til at få gang i målscoringen et andet sted end i Nordjylland for den 19-årige svensker.

Ekstra Bladet kunne tidligt mandag fortælle, at Tim Prica var tæt på udlejning til østrigske WSG Tirol, og nu har AaB også bekræftet aftalen, som sender svenskeren til Østrig frem til sommeren 2023.

Samtidig forlænger han aftalen med AaB, fortæller klubbens sportschef, Inge André Olsen.

- Tim Prica er en spiller, vi stadig har stor tro på, og derfor har det også været vigtigt for os at forlænge aftalen, siger Inge André Olsen.

- Den første tid i AaB har været både op og ned for Tim, men man skal altså huske på, at han stadig kun er 19 år og med et fortsat stort udviklingspotentiale. Nu er vi i fællesskab blevet enige om at tilføre hans udvikling nye impulser med et længere lejeophold i Østrig, og så ser vi frem til at se ham i AaB-trøjen igen.

Den svenske U21-landsholdsspiller slipper ikke for dansk med skiftet. Han skal nemlig til Østrig for at være holdkammerat med den tidligere AGF’er Bror Blume.

Og så håber Tim Prica utvivlsomt på, at han kan gå i en anden danskers fodspor i Tyrol. Det var her, Nikolai Baden Frederiksen satte 18 kasser ind i 31 kampe i sæsonen 2020/21.

Nu er det Tim Pricas tur til at forsøge at øge sit målsnit. Han har i AaB scoret en enkelt Superliga-kasse i 16 kampe.