Superliga-sportsdirektør stopper med øjeblikkelig virkning

Fodboldklubben AaB har detoneret lidt af en bombe tirsdag formiddag. Sportsdirektør Allan Gaarde stopper således med øjeblikkelig virkning.

Det oplyser Superliga-klubben i en fondsbørsmeddelelse. Ifølge AaB er klubben og Allan Gaarde enige om at afbryde samarbejdet.

- Allan Gaarde skal blandt andet huskes for sin medvirken til vores historiske The Double i 2014 med såvel et dansk mesterskab og en pokaltitel samt AaB’s største spillersalg nogensinde i form af Christian Bassogog i 2017, og vi har været glade for at have Allan som sportsdirektør.

- Efter drøftelser mellem bestyrelsen og direktionen omkring den fremtidige struktur i vores sportslige afdeling er vi imidlertid enige om, at revurdere vores sportslige setup. Bestyrelsen vil snarest sætte sig sammen og beslutte den fremtidige struktur, siger bestyrelsesformand Torben Fristrup til klubbens hjemmeside.

Artiklen fortsætter under billedet..

Allan Gaarde stopper som sportschef i AaB. Foto: Casper Dalhoff/Ritzau Scanpix

Stoppet kommer ganske pludseligt og blot få måneder efter, at Allan Gaarde stod med ansvaret for nordjydernes transfervindue, hvor man blandt andet hentede Patrick Olsen og Rasmus Thelander, ligesom Gaarde i marts sikrede en lang kontrakt med klubbens ubetingede stjerne Lucas Andersen.

Allan Gaarde blev ansat som sportsdirektør i AaB i 2013, og af klubbens hjemmeside fremgår det, at han har været glad for de seks år.

Over for Ritzau medgiver han, at bestyrelsen tog initiativet til det pludselige stop.

- Igennem en længere periode har jeg forhandlet med mig selv, om det var på tide snart at forfølge en anden udfordring.

- Det er krævende at være sportsdirektør i en topklub, og da bestyrelsen så prikkede til mig og indledte en dialog om en revurdering af det sportslige setup, så var terningerne kastet, og vi blev enige om, at jeg skal stoppe, siger Allan Gaarde til Ritzau

- Når man står på et dansegulv og lurer lidt på hinanden, så er det den mest modige, der byder op til dans. I det her tilfælde var det bestyrelsen, der bød op til dans.

Allan Gaarde skal dermed en tur på jobmarkedet, og han afviser ikke, at næste tjans kan blive hos en konkurrent.

- Jeg vidste godt, at det her ikke var et livstidsjob, da jeg sagde ja til det. Så jeg har det fint med, at det stopper nu. Jeg har haft en fantastisk tid i AaB, og jeg efterlader klubben et godt sted.

- Men jeg er også klar til at hoppe på et nyt drømmejob. Det skal være hjertet og passionen, der skal styre, hvilken retning jeg skal i. Jeg holder det åbent, om det skal være i fodboldverden eller et andet sted i erhvervslivet.

- Jeg kan hverken afvise eller sige, om det kunne være et job hos en konkurrent, siger Allan Gaarde til Ritzau.

AaB ligger nummer otte efter 13 kampe i denne sæson, mens man i sidste sæson missede mesterskabsslutspillet på grund af en 7. plads i grundspillet.

Administrerende direktør Thomas Bælum og cheftræner Jacob Friis overtager i første omgang de opgaver, som Allan Gaarde hidtil har haft ansvaret for.

44-årige Allan Gaarde var selv aktiv som spiller i netop AaB, Udinese, norske Viking og Vejle, inden han lagde støvler på hylden i 2010. Han er desuden uddannet i forretningsadministration og kommunikation fra Copenhagen Business School.

