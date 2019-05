Superliga-storklub undrer sig over DBU: - Er det en fejl?

Det vakte opsigt, da DBU tirsdag offentliggjorde rangeringen af de danske klubbers talentarbejde og uddelte stjerner, som var det en Michelin-guide.

Især i Aalborg undrer man sig gevaldigt over, at man blot er placeret som nummer 12 med tre stjerner ud af de fem mulige på listen, der toppes af FC København, FC Nordsjælland og Brøndby.

- Vores placering undrer os ligeså meget som de fleste andre i fodbolddanmark. Vi har også fået nogle tilkendegivelser fra andre klubber. Så vi undrer os enormt over vores placering, som jo ikke afspejler virkeligheden, siger Allan Gaarde til Ekstra Bladet.

AaB er ellers nummer tre over de klubber i Europa, der bruger flest spillere fra eget ungdomssystem. Det fremgår af en liste udarbejdet af CIES Football Observatory, der er kendt for sine ganske gennemarbejdede sportsstudier.

- Det indikerer jo, at vi formår at lave spillere til Superligaen i hvert fald. Sidst jeg så en U19-landskamp havde vi fire mand i startopstillingen, og vi har landsholdsspillere på alle årgange. Og der er jo også AaB-spillere, der spiller i udlandet, siger Allan Gaarde med henvisning til blandt andre Joakim Mæhle, der nyder stor succes i den belgiske storklub Genk.

Artiklen fortsætter under billedet...

Joakim Mæhle har udenlandsk succes efter skiftet fra AaB. Foto: René Schütze

Det er heller ikke AaB's manglende succes på de bedste ungdomshold, der koster stjerner. I sidste sæson fik klubbens U19- og U17-hold henholdsvis sølv og bronze, mens de ældste talenter i denne sæson topper ligaen.

Derfor frygter Allan Gaarde da også, at der kan være sket en fejl.

- I stedet for at komme med spydige kommentarer og højlydt kritik, så vil vi undersøge, hvorfor det er gået, som det er gået. Er der sket fejl? Har vi lavet en fejl, eller er der sket en fejl et sted?, spørger han.

Ifølge Allan Gaarde undersøger man også muligheden for, at AaB ikke har givet den fornødne dokumentation for talentarbejdet.

- Den tredje mulighed er, at metoden ikke fungerer, og at den ikke giver et retvisende billede af virkeligheden.

Den sidste forklaring køber FC Midtjyllands bestyrelsesformand, Rasmus Ankersen. På Twitter langede han tirsdag ud efter systemet, som ifølge hans udsagn bygger på indspiste klubfolk og regnearkstyper.

Se også: FCM-formand raser mod DBU: Indspist og regnearksfolk

Artiklen fortsætter under billede...

Kasper Kusk og Lucas Andersen er blandt de AaB-profiler, der har fået opdragelsen i det nordjyske. Foto: Jens Dresling

På DBU's hjemmeside fremgår det, at der blandt andet lægges vægt på evnen til at producere talenter og 'investering i organisatoriske rammer'. Og Allan Gaarde medgiver, at sidstnævnte kan trække ned i det nordjyske.

- Der er jo nogle objektive krav, der siger, at man skal have x antal ansættelser med bestemte uddannelser. Der er nogle krav til mængden af ansættelsesforhold. Og der er ingen tvivl om, at vi jo prøver at gøre tingene på vores egen måde og få tingene til at hænge sammen.

- Så vi ansætter ikke bare nogen, fordi der er et system, der siger, at vi skal have en med den titel, siger Allan Gaarde og understreger, at man går videre med sagen.

- Vi tager et møde med DBU og de ansvarlige folk hurtigst muligt for at få en forståelse af den rangering, der er lavet, siger Allan Gaarde.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra Teddy Pedersen, der er formand for DBU's Herreeliteungdomgruppe. Det er den gruppe, der er med til at vurdere de danske klubbers talentfabrikker.

Over for Tipsbladet afviser han dog, at der er for meget fokus på papirarbejde og regneark.

- Jeg er ikke enig i, at vi vægter papirarbejde højere end talentet. Det her skal ses som et værktøj til klubberne og et værktøj, de selv har bedt om i lang tid. Tidligere var der kun tre niveauer, og der har været et ønske om et mere transparent system med mere rådgivning.

- Nogle klubber vælger så at gå andre veje, og det gør, at nogle passer på det her system, mens andre klubber ikke gør på samme måde. Vi kommer aldrig til at blande os i, hvilken retning klubberne går i forhold til talentarbejdet, men det er vigtigt at huske på, at det her system udformet til én type retning, siger Teddy Pedersen.

Klasker Eriksen på forsiden: 'Mundtlig aftale' med Real Madrid

Klasker Eriksen på forsiden: 'Mundtlig aftale' med Real Madrid

Sådan gik det: Vinterens 11 pletskud og forbiere