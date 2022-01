Superliga-træner enig med ny klub

Martí Cifuentes kan snart skrive AaB på cv'et i kolonnen 'Tidligere klubber.'

Spanieren har forhandlet sig til rette med Hammarby om en fremtidig aftale, og det er nu kun beløbet på checken i forhold til AaB, der stopper et skifte.

Den del bliver nu også beskrevet som en detalje i det store billede.

Hammarby kommer til at lande Martí Cifuentes, og lige nu trækker AaB forhandlingerne ud i langdrag for at få frihed til at lande afløseren i ro og mag.

Sonderingerne omkring Thomas Thomasberg er lige nu knapt så hede som tilfældet var før weekenden, hvilket kan ses som et udtryk for, at AaB forhører sig omkring andre emner.

Det ligger imidlertid i luften, at AaB ønsker at have en afløser på plads for Martí Cifuentes så hurtigt som muligt.

Allerede torsdag rykker nordjyderne mod syd, hvor vinterens træningslejr allerede venter. AaB skal spille tre test kampe på Malta på 11 dage inden de vender retur 25. januar.

Derfor ligner onsdag potentielt en helt afgørende dag i trænerkabalen i AaB, da det er sidste udkald for at agere i tide før træningslejren.

Martí Cifuentes ønsker at tage udfordringen i Hammarby af flere årsager end de rent sportslige. Hans kæreste, Pia, stammer fra Stockholm og parret har to små tvillinger.

