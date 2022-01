Superliga-træner på vej i skammekrogen

Martí Cifuentes er en færdig mand i AaB.

Efter hans skifte til Hammarby blev officielt onsdag står spanieren til et ordentlig spark ned i hierarkiet frem mod sidste arbejdsdag sidst i februar.

AaB tager fredag på træningslejr. Malta er destinationen, men styringen af truppen under varmere himmelstrøg bliver markant anderledes end planlagt, før Cifuentes' exit blev bekendtgjort.

Træningslejren udgør hjørnestenen i AaB's sæsonforberedelser. Der skal spilles tre træningskampe mod udenlandske klubber, og der skal afprøves nye idéer frem mod sæsonstarten.

AaB kan ikke leve med, at det bliver styret af en mand, som spillertruppen ved er på vej ud af døren.

Truppen vil ikke længere respektere Martí Cifuentes. Derfor er han uden sportslig værdi for AaB nu. Foto: Lars Poulsen

Uden at sætte decideret lighedstegn mellem en fodboldtrup og en militær deling, så er lederskabet på samme måde afhængigt af at være hævet over diskussion.

Den forudsætning er endegyldigt faldet i AaB, efter Martí Cifuentes i ledtog med Hammarby pressede offentliggørelsen igennem torsdag, selv om der endnu ikke var enighed om skiftedagen.

Forstå striden: AaB og Cifuentes på kollisionskurs

Hvordan AaB har tænkt sig at håndtere den situation er endnu ikke kommunikeret ud til offentligheden.

Det er oplagt, at nordjyderne har mulighed for at sende Martí Cifuentes i skammekrogen og instruere spanieren i at blive hjemme.

Det er faktisk det mest realistiske udfald, men AaB har endnu ikke taget den endelige beslutning, forstår Ekstra Bladet.

Cifuentes håber på AaB-farvel før 1. marts: Giver mening for alle parter.

Givet er det dog, at assistenttrænerne Rasmus Würtz og Oscar Hiljemark er udset til en endnu mere fremtrædende position under træningslejren.

Den afgående fodboldchef, Søren Krogh, kan også midlertidigt få en større rolle.

AaB har det seneste døgn optrappet jagten på en ny træner, og der fortsat mange indikationer, der peger i retning af Randers FC's Thomas Thomasberg.

Nordjyderne skal have en cheftræner på plads med de fornødne kvalifikationer inden sæsonstart i Superligaen om fem uger, men indtil da kan klubben godt benytte en lappeløsning.