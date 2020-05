Superligaklubber får nej

Lige på og hårdt.

Sådan skal Superligaen i gang.

Slutspilsbejlerne fra AaB kan glemme alt om at kunne pudse kampformen af mod OB i ugen op genoptagelsen af Superligaen.

AGF's cheftræner David Nielsen vil heller ikke få opfyldt et erklæret ønske om en træningskamp eller to, inden 'de hviie' skal sparke coronanedlukkede Superligaen i gang mod arvefjenden Randers i en midtugekamp.

Divisionsforeningen har nedlagt forbuddet mod træningskampene mod andre sig selv, men det kan blive nå at blive ændret, fordi protokollen til genåbningen af Superligaen vil være under 'løbende bearbejdning', så hvem ved.

Måske skal AaB og OB have lidt tålmodighed.

Årsagen til, at klubberne er kommet på usikker grund, skyldes et enkelt ord i den omfattende protokol.

Således står der om den igangsatte fase 3 følgende:

- Gennemførelse af træning (inkl. interne træningskampe) uden begrænsninger på banen, men med begrænsninger udenfor banen.

'Interne' kampe betyder ikke, at Superligaklubber kan spille mod hinanden for nedrullede gardiner, men over, at AaB kan lade Superligaholdet møde klubbens reservehold.

- Sådan er det i øjeblikket, og vi vil melde ud, hvis beslutningen ændres, siger Divisionsforeningens direktør Claus Thomsen.

