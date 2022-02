Tæt på at skifte til Superliga-klub

AaB er tæt på at hente Gudmundur Thórarinsson ifølge Ekstra Bladets oplysninger

Søndag blev det til en overraskende sejr ude over det nu daværende førerhold, FC Midtjylland.

Mandag er der mere godt nyt til AaB-fans. Den nordjyske klub er tæt på at kunne præsentere Gudmundur Thórarinsson ifølge Ekstra Bladets oplysninger. Kontrakten vil løbe til 2023.

Islændingen har været kontraktløs siden 1. januar, efter han har spillet små to år i New York City.

29-årige Thórarinsson har tidligere optrådt i Superligaen, da han spillede for FC Nordsjælland fra 2014-2016. Her blev det til 36 kampe og et enkelt mål.

Efterfølgende gik turen til Rosenborg i et lille års tid, inden han skiftede fra norsk til svensk fodbold og Norrköping, hvor han var i tre sæsoner. Herefter tog Thórarinsson i 2020 turen over Atlanten til New York City.

De seneste to sæsoner i MLS har han primært spillet venstreback, ligesom han har indtaget samme position i efteråret på det islandske landshold.

Thórarinsson har tidligere også spillet på den centrale midtbane og på kanten, hvilket kan give AaB mulighed for at slippe Frederik Børsting. Han tager senest til sommer til norske Brann efter 17 år i AaB.