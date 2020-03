Teenagere stopper FCK - Ståle bortvist

AaB's to yngste spillere, teenagerne Mathias Ross og Oliver Klitten sendte i deres 'debut' som målskytter de danske mestre FCK ud i pokalmørket.

Det blev således til nordjysk pokalavacement på en aften, hvor FCK's manager Ståle Solbakken prøvede at stjæle billedet.

Den 19-årige Mathias Ross headede hjemmeholdet foran 1-0 kort før pausen, og 2. halvleg var knap kommet i gang, da den jævnaldrende Oliver Klitten øgede til 2-0.

Fotos: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Minuttet efter var der stor dramatik, fordi Ståle Solbakken blev præsenteret for sit andet gule kort.

Det er som bekendt lig med rødt og FCK's manager blev vist ud på tilskuerpladserne.

I første omgang tog nordmanden opstilling bag FCK's udskiftningsboks.

Her opholdt han sig i flere minutter, inden den tekniske direktør Johan Lange fulgte ham op på bagerste række på hovedtribunen.

Ståle Solbakken opholdt sig så længe 'ulovligt', at det må være blevet bemærket, og der kan afkaste en tillægsstraf til den ene spilledag, som det røde kort automatisk vil udløse.

Fotos: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Efter målene og bortvisningen af Ståle Solbakken fra sin gamle hjemmebane gik luften ud af kampen, og AaB kunne ubesværet cruise sig videre til semifinalerne, hvor AGF efter sejren tirsdag over Esbjerg vil være en del af.

Mathias Ross's første mål i den rød/hvide trøje blev sat ind med hovedet, da den lange midtstopper kom højst ved forrest stolpe og forlænge bolden ind i modsatte side.

Det var efter en flot dribletur af Kasper Kusk, hvis afslutning blev blokeret, at bolden havnede for fødderne af Oliver Klitten.

Så stod der 2-0.

Fotos: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Stor uenighed: Kommer til at eksplodere i Parken

Derefter blev tydeligt, at det var FCK's tredje kamp på seks dage.

Løverne kom aldrig tilbage i en kamp, hvor dommer Jens Maae havde travlt med at dele ostemadder ud.

Hele otte kort heraf de to Ståle Solbakken blev det til.

Det første til FCK's manageren fik han, fordi han udtrykte sin utilfredshed med, at fjerdedommer Morten Krogh i optakten til kampens første mål gav AaB lov til at tage et hurtigt indkast langt fra det sted, hvor bolden efter Solbakkens opfattelse var gået ud. En beslutning som fik Solbakken til at påstå samme Krogh 'var blind eller så lyver han, da han kommenterede situationen over for tv.

Inden målene havde der været få scoringsmuligheder, som uheldigvis tilfaldt et par spillere, der ikke har for vane at score mål.

Først ramte AaB's Jakob Ahlmann forbi målet fra tæt hold, og få minutter var kollega Bryan Oviedo igennem i den modsatte ende, men FCK'erens afslutning gik en meter forbi.

Michael Santos havde efterfølgende ikke samme succes som forleden og headede forbi fra tæt hold.

Det var,hvad der var af chancer.

Begge hold havde kraftigt ændret i forhold til søndagen FCK sejr i Parken.

Mens AaB savnede fire spillere fra start 11'eren, havde Ståle Solbakken ændret på fem pladser.

Således var der enighed om at lade det normale andenvalg på målmandsposten henholdsvis Andreas Hansen, AaB og Sten Grytebust, FCK få spilletid.

Mest markant var det, at AaB valgte at starte med kreatøren Lucas Andersen på bænken og her forblev han resten af kampen for at være frisk til søndagens nøglekamp mod Lyngby.

Derimod var et par profiler som Jores Okore og Dame N'Doye helt undladt fra aftenens kamp.

Se også: Knaldet for EPO: Mester får lang karantæne

Politiet dropper matchfixing-sag

Se også: UEFA lægger låg på corona og skandaler