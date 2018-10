Tidligere AaB-angriber ramt af livstruende sygdom

Luton Shelton, der spillede et halvt år i AaB, er ramt af amyotrofisk lateral sklerose (ALS). Kun én mand i historien er blevet helbredt for sygdommen

I begyndelsen af 2017 vendte den tidligere AaB-angriber Luton Shelton hjem til sin ungdoms klub, Harbour View i Jamaica. Men den nu 32-årige Shelton har ikke spillet kampe siden februar samme år, da han har kæmpet med skader, og undersøgelser i forbindelse med hans behandling har nu afsløret en tung skæbne: Luton Shelton lider af amyotrofisk lateral sklerose (ALS).

Det er Harbour Views general manager, Clyde Jureidini, der bekræfter nyheden over for Loop News i Jamaica.

Der er ifølge sundhed.dk ingen helbredende behandling af sygdommen, kun behandling, der kan dæmpe symptomerne. ALS er en nervesygdom, som gør, at man gradvist bliver ude af stand til at bevæge sig, tale og i sidste ende trække vejret.

ALS er samme sygdom, som i 2014 fik utallige mennesker verden over til at overhælde sig selv med en spand koldt vand. Den såkaldte Ice Bucket Challenge skete for at skabe opmærksomhed om sygdommen.

Luton Shelton spillede i 2009 en halv sæson i AaB og scorede blandt andet to mål i fire UEFA Cup-kampe. Han har ligeledes været i svensk, norsk, engelsk, tyrkisk og russisk fodbold og scoret 35 gange i 74 landskampe for Jamaica.

Harbour View fortæller, at han nu er rejst ud af landet for at modtage behandling for ALS, som kun én mand i historien er blevet helbredt for.

