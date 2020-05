Tidligere AaB-formand død

Den tidligere AaB-formand Per Søndergaard Pedersen er lørdag 16. maj pludselig gået bort.

Det fremgår af en nekrolog, som er bragt i Nordjyske.

Per Søndergaard Pedersen var bestyrelsesformand i AaB fra 2005 til 2010. Dermed sad han på posten i 2008, da nordjyderne hjemtog sit tredje mesterskab og senere samme år deltog i Champions League.

Men da AaB præsenterede et underskud på 87 mio. kr. for regnskabsåret 2009, valgte Per Søndergaard Pedersen at trække sig som bestyrelsesformand i klubben i april 2010.

Ved sin død havde Per Søndergaard Pedersen ikke færre end 59 roller i dansk erhvervsliv.

I nekrologen, brag i Nordjyske, fremgår det, at Per Søndergaard Pedersen efterlader sig hustru, tre sønner, to bonussønner og syv børnebørn.

Per Søndergaard Pedersen blev 66 år gammel.

