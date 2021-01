Tidligere AaB-spiller død 35 år gammel

35 år. Det var alt, Luton Shelton nåede af få på denne jord. Den tidligere AaB-angriber afgik fredag ved døden, efter at han i et par år kæmpede med sygdommen ALS.

Den triste nyhed bekræftes af flere af de klubber, Shelton optrådte i.

I 2009 kom Luton Shelton til AaB i en halv sæson på leje fra norske Vålerenga. I sin tid i Danmark formåede han dog ikke at gøre sig uundværlig, og han returnerede til Norge.

Luton Shelton nåede at spille i Sverige, Norge, Danmark, England, Tyrkiet og Rusland, foruden hjemlandet Jamaica, hvor han tørnede ud for Harbour View.

Det var også den klub, han vendte hjem til i 2017. Men han fik blot en enkelt sæson, inden han på grund af sin sygdom måtte indstille karrieren.

Luke Shelton fik ikke den store succes i AaB, men var en stjerne på landsholdet. Foto: Lars Poulsen

ALS står for amyotrofisk lateral sklerose , der er en nervesygdom, som gør, at man gradvist bliver ude af stand til at bevæge sig, tale og i sidste ende trække vejret.

Luton Shelton opnåede 74 landskampe for Jamaica, og han scorede 35 landsholdsmål, hvilket gør ham til nationens mest scorende i nationaldragten.

