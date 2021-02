Tordner mod klubben: De ydmyger ham!

Kasper Kusk var helt ude af truppen, da AaB søndag mødte Randers FC på hjemmebane, og det var naturligvis opsigtsvækkende, at én af nordjydernes største profiler var blevet siet fra.

Kusk var imidlertid til stede på Aalborg Portland Park. Før kampen modtog offensivspilleren nemlig blomster, fordi han mod Brøndby i seneste runde spillede sin kamp nummer 200 i den bolsjestribede trøje.

Hvad der uden tvivl var ment som en flot gestus fra AaB til jubilaren, kom dog til at fremstå stik modsat.

Det mener Flemming Povlsen, der er ekspert hos Discovery Networks.

- Jeg hæfter mig ved, at efter at Kusk er udeladt af truppen, skal han ind på banen og have blomster på et stadion, der er fuldstændig mennesketomt. Jeg håber, det er aftalt med Kasper Kusk, for hvis jeg var ham og havde 200 kamps-jubilæum og var sendt på tribunen, så havde jeg sagt til Inge André Olsen:

'Det der laver I ikke med mig. Det kan I gøre på et andet tidspunkt, når jeg kan bidrage med noget', siger Flemming Povlsen til Eurosport og tilføjer:

- Jeg synes, det var at ydmyge Kasper Kusk. Jeg ved ikke, om han havde fået mulighed for at sige fra eller til, men jeg havde ikke gjort det. Jeg havde ikke taget imod blomster velvidende, at jeg bare skulle sidde deroppe og kigge.

AaB's cheftræner Marti Cifuentes forklarede efter opgøret mod Randers FC, at Kusk var sat af, fordi han ikke har kreeret nok på banen på det seneste. Hovedpersonen selv føler imidlertid, at han har gjort en hæderlig figur.

I videoen i toppen af artiklen kan du se Flemming Povlsen og Morten Bruun analysere Kasper Kusks situation i AaB.

Udnytter manglende fans