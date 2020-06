Tre lynscoringer knuste AGF

AARHUS (Ekstra Bladet): AGF smeltede sammen i et kvarter mod AaB, og det var nok til at nordjyderne på det helt rigtige tidspunkt kunne tanke lidt selvtillid før pokalfinalen i næste uge.

Fraregnet nødløsningen Robert Kakeeto på midtbanen, så havde nordjyderne valgt at toppe holdet mod det skades- og karantæneplagede AGF-mandskab. Det kom til udtryk da kampen eksploderede op mod pausen.

AaB havde reelt ikke haft en afslutning af betydning, da Kasper Kusk fik skabt sig plads til en lusket afslutning, som var ved at snige sig ind bag William Eskelinen efter 37 minutter.

Nordjyderne lod vente på sig, men da de meldte sig ind i kampen, var det ventetiden værd.

På seks gyldne minutter scorede AaB tre gange. Først kom pokalhelten fra 2014 Rasmus Thelander højest på et indkast fra Lucas Andersen, og AGF-keeper William Eskelinen så fejlplaceret ud, da bolden i en høj bue slog ned ved den ene stolpe og fortsatte videre i nettet.

Rasmus Thelanders retur til forsvaret havde indtil da primært været en åbenbaring i bestræbelserne på at neutralisere Patrick Mortensen, men forud for pokalfinalen var hans scoring noget af et varsel om gode ting i vente.

To minutter efter scoringen snorksov Kevin Diks på et AaB-indkast. Iver Fossum blæste afsted og fandt køligt Tom van Weert tæt under mål til 2-0.

Og AaB var ikke færdige. Et hjørnespark op mod pausen blev gelejdet ud til Iver Fossum, der huggede til fra 25 meter. William Eskelinen reagerede meget sent og nåede ikke at få hånden på afslutningen, der pumpede i nettet til 3-0.

Trænerfyringer er åbenbart det der skal til for at vende en sløj tendens. AaB gjorde i ugens løb ende på Lasse Stensgaard og Allan K. Jepsens tid på Hornevej. Derfor havde Jakob Friis nye sidekammerater - Rasmus Würtz og Thomas Augustinussen mod AGF. En rokade med effekt.

AGF fik en lille livline før pausen, da Jakob Ankersen fik stødt målet til 3-1 ind, men helhedsindtrykket ved pausen var, at De Hvide manglede det ekstra gear, som vendte tingene mod FC Midtjylland.

Og det fantastiske comeback i Herning står nu alene, mens De Hvide nu må indse, at de flere gange over de seneste kampe har været ude i kollaps, hvor målene er raslet ind. Pokalkampen mod AaB, udekampen mod FC Midtjylland og så i aften.

AGF gav muligheden for et comeback et skud i anden halvleg, men det fængede ikke for alvor. Unge Albert Grønbek blev kantet af Robert Kakeeto i en situation, der kunne have udløst straffespark i starten af anden halvleg og indskiftede Nicklas Helenius manglede de marginaler han havde i Herning.

Tæt under mål huggede han på underkanten af overliggeren efter en time. AaB fik taget toppen af AGF-presset, og De Hvide måtte indse, at fraværet af Mustapha Bundu, Niklas Backman, Mustafa Amini og Nicolai Poulsen var for meget.

AaB tog kontrol over kampen og i slutfasen huggede Søren Tengstedt et frispark direkte ind til 4-1. En sejr der giver optimisme før pokalfinalen og efterlader AGF på en bronzeplads uden store muilgheder for at ændre det i hverken positiv eller negativ retning.

