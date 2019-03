Trods drømmemål: Dummer sig mod bundhold

Lejesvenden Lucas Andersen blev redningsmand. Mål-Pål var ved at knuse AaB’s drøm om Top 6

AaB’s sportschef Allan Gaarde må snart se at få tegnebogen fundet frem og landet en aftale med lejesvenden Lucas Andersen.

Det skulle da ikke være så svært, når der findes en frikøbsaftale med schweiziske Grasshopper, så det må være spørgsmålet om den personlige løn, som er problemet.

Uanset hvad må Lucas Andersen være ’alle pengene værd’.

Det var ham, som holdt de tidligere fire dobbelte danske mestre inde i kampen om en top 6-placering, selv om det var to dyre point, som hjemmeholdet smed mod Hobro.

Efter at have været lige ved et par gange krøllede Lucas Andersen midt i 2. halvleg bolden ind i det lange hjørne til slutresultatet 1-1.

Dermed fik han sat et pænt punktum på en fornem kamp fra hans side, hvor han i lange perioder gjorde, hvad der passede ham.

Lige bortset fra at score et mål eller to mere.

Trods udligningen var resultatet en kæmpe skuffelse.

Hjemmeholdet vadede i målchancer, men savnede skarphed.

Alt for mange forsøg sneg sig udenom.

Som kampen skred frem blev det mere og mere surrealistisk.

Selv om Hobro til slut kun var 10 mand, da forsvarskæmpen Yaw-hle Amankwah i store smerter måtte hjælpes fra banen af blandt andet Lucas Andersen. Det lignede, at Hobro-spilleren havde slået både hovedet og højre knæ.

Det var den genopstandne Superliga-topscorer Pål Alexander Kirkevold, der var ved at spolere AaB’s drøm om top-6.

Nordmanden har åbenbart lært at bruge hovedet.

Hobro jubler efter 1-0-målet. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Igen var Kirkevold manden. Foto: Henning Bagger /Ritzau Scanpix

For anden kamp i træk headede han Hobro foran.

Hovedstød har ellers aldrig været hans spidskompetence, men det har han kunnet øve sig på igennem hele sit skadesplagede efteråret, hvor det var galt med bentøjet.

Den målfarlige nordmand scorede for anden runde i træk med hovedet, da en anden af de tilbagevendte, Edgar Babayan, fandt ham ved forreste stolpe.

Mål-Pål er spilleren, som ene mand kan redde Hobros eksistens, og det er forståeligt, at den nyansatte træner Peter Sørensen passer på den målfarlige herre.

Nordmanden fik tidligt fri og kunne efter 65 minutter tage plads på bænken og se holdkammeraterne kæmpe for at få i hvert fald det ene point med hjem fra Aalborg.

Det lykkedes og den nye træner Peter Sørensen er fortsat ubesejret, mens Hobro fortsat ikke har vundet på udebane i denne sæson.

Lucas Andersen scorede mod Hobro. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

De første 45 minutter var nærmest surrealistiske for AaB og deres mange tilhængere.

Hjemmeholdet vadede i målchancer uden at kunne bolden i nettet.

Det største tilbud tilfaldt Lucas Andersen, som efter en dribletur over mere end en halv bane alene med Jesper Rask ikke havde kræfter til at score.

Tidligere havde Jakob Ahlmann headede forbi fra tæt af stand, mens Rasmus Thellufsen senere var ved at overliste Hobro-målmanden, da hans skud blev rettet af og var ved at dumpe ind i det lange hjørne.

Heller ikke et frispark på kanten af feltet kunne AaB omsætte mål.

Det var igen Lucas Andersen, som var af sted på en dribletur, så Yaw Ihle Amankwah var nødt til at lave en nødbremse, men slap til AaB’s store frustration med en advarsel.

