Trods kæmpefiasko: - Ikke verdens undergang

Sportschef og cheftræner tager det helt roligt, at AaB smed top seks på gulvet

Der er langt fra AaB-fansenes opfattelse af klubben til AaB-ledelsens opfattelse af klubben.

For selv om AaB leverede endnu en rædselspræstation dette forår og brændte billetten til mesterskabsspillet, så var det hverken harmdirrende eller storskuffede AaB’ere, der trådte frem foran pressen efter 0-2-nederlaget hjemme mod OB.

Læs reportagen fra AaB-OB her:

Ny fiasko: Kongemål fælder AaB

Det står i skærende kontrast til de vrede AaB-fans, der havde hængt bannere op på klubbens træningsanlæg i løbet af dette forsømte forår med krav om at finde passionen og ambitionen igen.

Men… AaB har gang i en proces og skal fortsætte med at lægge på, skal det forstås…

- Jeg er skuffet over præstationen, men det er ikke verdens undergang, at vi missede top seks, lød det fra cheftræner Martí Cifuentes, der fortsatte.

- Det ændrer ikke vores udgangspunkt. Det hele er stadig meget nyt, og vi skal udvikle holdet og fortsætte med at lægge på. Der er meget positivt, selv om resultaterne ikke har været med os.

Ni point er det blevet til i ni forårskampe for nordjyderne, der kommer fra en overtidssejr via VAR mod Sønderjyske og en knoklesejr i Vejle. Så hvad er det præcist, AaB skal lægge på?

- Jo mere spillerne spiller sammen, jo bedre vil det komme til at blive. Jeg ser det som starten på noget nyt. Vi skal i gang med at bygge på frem mod næste sæson allerede nu, svarede sportschef Inge André Olsen.

Inge Andre Olsen er ikke i panik over det missede mesterskabsspil.

Men kan AaB tillade sig det i et nedrykningsspil? Føler du da, at I er sikre på redning?

- Nej, man kan aldrig vide sig sikker i fodbold, og vi har ikke fået de ønskede resultater, mens Lyngby kommer buldrende. Vi går ind til nedrykningsspillet med stor alvor. Men vi skal kunne udvikle os og gå efter den syvendeplads, der er det bedste, vi kan opnå nu.

Er du begyndt at tvivle på, du har ansat den rigtige cheftræner?

- Nej, det er jeg slet ikke. Det er ikke én mand, der er skyld i, at AaB misser mesterskabsspillet. Vi i ledelsen må tage vores ansvar, og spillerne må tage deres.

- Vi må erkende, at vi ikke har været gode nok til at nå målsætningen, denne sæson. Det må vi arbejde på at blive næste sæson, og så må vi gå benhårdt efter den syvendeplads, der kan give en kamp om Europa.

