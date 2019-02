Troede ikke på dansk komet: - Han var den sidste i rækken

For nogle spillere står det nærmest skrevet i stjernerne, at de går en stor karriere i møde. Sådan har det bestemt ikke været for Joakim Mæhle.

Evert Maesschalck, der er agent for danskeren, kalder i et interview med Gazet van Antwerpen 21-årige Joakim Mæhle for 'den bedste højre back i verden i hans aldersgruppe netop nu.' Det skal man naturligvis kaste i et kritisk lys afsenderens interesser taget i betragtning, men der er ingen tvivl om, at Genk-spilleren har været fremragende i denne sæson, og i januar tikkede der således også et bud på knap 100 millioner kroner ind fra Premier League-klubben Southampton.

Det er dog kun få år siden, at der ikke var meget, der tydede på, at Mæhle ville blive en stor spiller. Da AaB valgte at satse på ham i sommeren 2016, var det som et af de absolut yderstre mandater.

Det fortæller Lars Søndergaard, der dengang var cheftræner i klubben.

- Da Joakim sluttede sig til A-truppen, havde vi lige hevet seks spillere op fra U19-mandskabet og givet dem en professionel kontrakt. Han var den sidste i rækken. Hvis vi kun havde haft plads til fem kontrakter, havde han måske ikke fået én, siger Lars Søndergaard til Gazet van Antwerpen.

De fem øvrige spillere, der blev forfremmet i AaB den sommer, var Magnus Christensen, Rasmus Thellufsen, Sebastian Grønning, Bardhec Bytyqi og Morten Rokkedal.

- Vi så ham som en god træningsspiller - én, vi til træning kunne placere på forskellige positioner. Joakim var skolet som kantangriber, men man kunne bruge ham hvor som helst. Vi stod så og manglede en offensivt indstillet højre back, så vi lod ham få nogle kampe for reserverne, forklarer Søndergaard.

Den belgiske avis har også talt med Allan Gaarde, der er sportsdirektør i AaB, og også han fortæller, at Joakim Mæhle langt fra var det største talent i klubben.

- Inden han blev forfremmet til A-truppen, spurgte jeg en gruppe af vores trænere, hvem der først ville bryde igennem. Ingen bød på Joakim, siger Allan Gaarde.

Joakim Mæhle har kontrakt med Genk frem til sommeren 2020. Den belgiske klub topper ligaen.

