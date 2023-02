Tror de rykker ned: - Det er en rodebutik

Hvad sker der i AaB?

To nederlag og meldinger om intern uro har skabt den værst tænkelige start på forårssæsonen for 'Hele Nordjyllands Hold'.

Klubben har blot hentet fem point i de seneste ti Superliga-kampe, og nedrykningen lurer i horisonten.

Fodboldekspert på Eurosport Mikkel Bischoff giver her sit bud på årsagerne til klubbens krise.

En taktisk rodebutik

Mikkel Bischoff peger på de mange skiftende trænere som en klar faktor i klubbens deroute.

- Der har været en masse rod med skiftende trænere og skiftende udtryk i løbet det seneste år. Så det har været et klart problem at fastholde kontinuiteten, siger Mikkel Bischoff til Ekstra Bladet.

- Martí Cifuentes havde et overdrevent fokus på, at bolden skulle spilles ud fra målet. Så fik de Lars Friis, som havde et helt modsat fokus, og nu til Erik Hamrén, der har et helt tredje udganspunkt.

- De mange midlertidige trænere har simpelthen gjort AaB's spil til en rodebutik.

Mikkel Bischoff peger yderligere på, at Erik Hamrén endnu ikke har vist, hvad den egentlige gameplan er.

- Hamréns stil er svær at sætte i bås, og den er ikke lige så tydelig, som nogen af de andre træneres.

- Det virker til, at han gerne vil spille en sprudlende omgang offensiv fodbold, men det har de bare ikke gjort indtil videre.

Erik Hamréns taktiske gameplan mangler fortsat at give point på AaB-kontoen. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Offensiven har svigtet

På trods af at AaB kan bryste sig af stærke offensive navne som Lucas Andersen, Louka Prip og Allan Sousa, så skal man helt tilbage til 11. september for at finde et mål scoret af et af de tre 'esser'.

Her scorede Allan Sousa i 1-1 opgøret mod Lyngby.

Mikkel Bischoff peger også på angribernes manglende mål som en del af forklaringen på klubbens dårlige resultater.

- De offensive nøglespillere har ikke leveret i nærheden af det niveau, som man havde forventet, udtaler Mikkel Bischoff.

- Louka Prip var god i Horsens og er gået fra at have en super sæson sidste år med masser af mål i AaB til ikke at kunne score i den her sæson.

- Bundlinjen er simpelthen, at alle de offensive spillere ikke leverer.

Er Lucas Andersen overhovedet god nok?

En af de store profiler, som har svigtet, er klubbens anfører, Lucas Andersen.

Mikkel Bischoff tror ikke på, at han er manden, som Hamrén skal sætte sin lid til.

- Lucas Andersen har været hårdt ramt af skader, og han mangler simpelthen det sidste niveau i de i afgørende situationer, udtaler Mikkel Bischoff.

- Jeg synes ikke, han har været god nok til de vigtige kampe, som AaB står overfor, og jeg synes heller ikke, han var god nok mod FCK i Parken.

- Han tog ikke fat i bolden og tog ikke noget ansvar, og han var faktisk det svage led på AaB-midtbanen. Han beviste ikke, at han er berettiget til at skulle starte inde i øjeblikket.

Lucas Andersen har i denne sæson været langt fra sit tidligere niveau. Foto: Jens Dresling.

Små glimt af håb

På trods af de manglende sejre, så var der ifølge Mikkel Bischoff små lyspunkter at spore i kampen mod FCK.

- Jeg synes, at Malthe Højholt spillede en rigtig, rigtig god kamp mod FCK og var det helt store lyspunkt.

- Han tog det ansvar på midtbanen, som man havde forventet fra Lucas Andersen.

- Hvis de kan få Helenius i gang sammen med Allan Sousa og Louka Prip, så kan de potentielt få sat noget rigtig godt sammen.

- Deres midterforsvar så generelt også godt ud med Kramer og Thelander, så de har noget at bygge på. Men det kræver, at de snart får en succesoplevelse, før det er for sent.

FCK's Elias Jelert med den målgivende aflevering. Foto: Tariq Mikkel Khan.

For stort et bjerg at skulle over

Selvom der ifølge Mikkel Bischoff er positive takter at spore i det nordjyske, så er han ikke i tvivl: AaB rykker ned.

- Ja, jeg tror AaB rykker ned. Jeg tror simpelthen, at de er for langt efter. Det er bare for stort et bjerg at skulle over, og de er ved at løbe tør for kampe.

- Hvis man skal vinde seks til syv kampe i slutspillet, så bliver det svært.

- De skal virkelig håbe på, at Horsens går fuldstændig i stå. Det er det eneste hold, de kan hente, udtaler Mikkel Bischoff.