Truede AaB-spiller i omklædningsrummet

Yahya Nadrani er smidt ud af AaB-truppen, fordi holdkammeraten Younes Bakiz før kampen mod Silkeborg blev skræmt af meget voldsomme trusler. Nadrani bestrider over for Ekstra Bladet alvoren i sammenstødet

Der udspillede sig et sandt drama i AaB's omklædningsrum lige før søndagens Superliga-kamp mod Silkeborg.

En ulmende konflikt mellem nytilkomne Yahya Nadrani og Younes Bakiz eksploderede, inden spillerne blev sendt til opvarmning.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kulminerede konfrontationen med, at Yahya Nadrani på fransk fremsatte meget vidtgående trusler mod sin holdkammerat.

Da det foregik på fransk, var det ikke en episode, der var åbenlys for holdkammeraterne. Younes Bakiz har marokkansk baggrund og kan derfor tale og forstå fransk.

Derfor var der ingen i truppen eller trænerstaben, der egentlig var klar over, hvad der var foregået mellem de to holdkammerater i omklædningen.

Det betød også, at begge spillere var i aktion fra kampstart for bundholdet, der tabte 2-1 til Silkeborg.

Tonen i truslerne kunne Younes Bakiz imidlertid ikke ryste af sig, og han valgte derfor efter kampens afslutning at gå til cheftræner Erik Hamrén og fortalte om episoden.

Ekstra Bladet forstår, at Younes Bakiz var så skræmt, at han ikke turde tage hjem for at overnatte efter kampen.

Alvoren i truslerne er årsagen til, at AaB øjeblikkeligt valgte at konfrontere Yahya Nadrani, og det opklaringsarbejde, der er foregået efterfølgende, har ført til eskalationen tirsdag.

Truslerne blev fremsat i optakten til Silkeborg-kampen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Yahya Nadrani er bortvist fra anlægget på Hornevej, mens klubben undersøger, hvordan de skal forholde sig rent juridisk i forhold til den tilspidsede situation.

- Der har foregået en opførsel, som ikke er acceptabel og som ikke er forenelig med den måde, jeg ønsker at være cheftræner på eller med klubbens værdier i øvrigt, lyder det fra AaB's cheftræner Erik Hamrén i en officiel meddelelse fra klubbens side.

AaB skriver videre, at de ikke har yderligere kommentarer i sagen, før en 'endelig afklaring af arbejdsforholdet er fundet'.

Den melding drejer sig selvsagt om, at AaB er i gang med at finde ud af betingelserne for at rive Yahya Nadranis kontrakt over.

Ekstra Bladet har bedt AaB om at kommentere karakteren i truslerne, men klubben vil ikke sige yderligere, end der står i den officielle meddelelse fra klubben.

Younes Bakiz har ikke reageret på vores henvendelse.

Yahya Nadrani bekræfter i en sms over for Ekstra Bladet, at han har været i 'diskussion' med Younes Bakiz, men bestrider alvoren i sammenstødet.

- Jeg har aldrig haft problemer hele min karriere med nogen i nogen klubber. Jeg har været anfører det meste af tiden, og jeg er en ærlig fyr, så vi må se, hvordan tingene går.

- Lige nu er det vigtigste, at klubben vinder nogle kampe for alle tilhængerne og fansene. Så må min personlige situation komme derefter, selv om jeg mener, det er en uretfærdig beslutning.

- Vi hører, at Bakiz mener, du truede ham på livet. Hvad siger du til det?

- Det er helt forkert. Det var en privat diskussion mellem Younes og mig. Ingen hørte, hvad der blev sagt, uanset hvem der spreder sladder og usandheder omkring dette.

- Jeg vil kæmpe med loven på min side, så pas på med at koble ting sammen, når der ingen beviser er.

- Så du bekræfter, I havde en konfrontation, men du bestrider alvoren i truslerne?

- Jeg har ikke yderligere kommentarer. Det var en normal diskussion mellem spillere, som sker i enhver klub. Situationen vil stå klart snart.

- AaB's beslutning om at suspendere dig åbner bare en masse spørgsmål.

- Det er uretfærdigt, men jeg er stadig ansat af AaB, og jeg bliver nødt til at være professionel.

- Jeg kunne godt sige, hvad der virkelig er foregået, men jeg er en ærlig fyr, der har studeret biologi, så der skal ikke skrives om noget, der ikke er beviser på.

- Der var ingen fysisk kamp. Der var ingen aggression, som det ellers ses i mange andre klubber, så jeg ved, at jeg ikke gjorde noget forkert.

- Jeg er rolig, og jeg håber, jeg er tilbage i træning snart, så jeg kan spille fodbold, som jeg elsker, skriver Yahya Nadrani.

