Tv-ekspert gør comeback i Superligaen

I februar blev Kevin Stuhr-Ellegaard tv-ekspert hos Discovery, der blandt andet viser Superliga-kampe.

Den ellers pensionerede målmand kan dog fremover se frem til selv at være en del af et Superliga-hold.

AaB skriver kontrakt med målmanden. Superliga-klubben har lavet en aftale for resten af sæsonen.

Reservemålmand Theo Sander skal fra 14. maj med Danmarks U17-landshold til EM, og AaB har derfor brug for en reserve til førstevalget Jacob Rinne.

- Vi håber naturligvis ikke, at det bliver aktuelt at få brug for Kevin Stuhr-Ellegaard på banen, men med ham har vi til nogle afgørende kampe sikret os en både dygtig og erfaren målmand, vi kan være trygge ved, hvis Jacob Rinne ikke kan spille, siger sportschef Inge André Olsen.



- Det er glædeligt og ikke overraskende, at Theo Sander er blandt de allerbedste målmænd i sin årgang, men det har sat os i en lidt speciel situation, som vi nu har fået løst, og vi ser frem til, at have Kevin i vores klub i nogle få uger.

38-årige Ellegaard stoppede karrieren i december, men skal igen i handskerne i resten af sæsonen.

- AaB står i en nødsituation, og her har jeg sagt ja til at træde til, hvilket jeg også ser som en både interessant og spændende udfordring, siger den danske målmand.



- Det er selvfølgelig et stykke tid siden, jeg har været i kamp, men konditions- og styrkemæssigt har jeg holdt formen ved lige, så min fysiske tilstand er jeg på den måde rolig ved.

Målmanden træner for første gang i AaB 16. maj.