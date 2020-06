Uenig med AaB: - Afleverede selv min opsigelse

Den afgående assistenttræner i AaB, Lasse Steensgaard, fortæller nu, at han selv valgte at sige op i klubben

Onsdag kom det frem, at Superligaklubben AaB med øjeblikkelig virkning stoppede samarbejdet med deres to assistenttrænere Allan K. Jepsen og Lasse Steensgaard. Der er dog tilsyneladende ikke helt enighed om, hvordan det var foregået.

I hvert fald skrev Nordjyske tidligere onsdag, at Lasse Steensgaard selv havde sagt op. Det bekræfter den afgående AaB-assistent over for Ekstra Bladet.

- Det er foregået helt udramatisk. Vi har haft en masse gode drøftelser på rollen som assistent, og det har været i helt fred og fordragelighed mellem Jacob Friis, Inge André Olsen og jeg. Det er ret naturligt, at vi nu går hver til sit, og vi var ret enige om, at det skulle være sådan nu, siger Lasse Stensgaard.

- Du har udtalt, at du selv sagde op? Hvordan hænger det sammen?

- Der har været møder frem og tilbage mellem Inge og jeg. Der kommer så nogle ændringer på assistentrollen, som jeg ikke selv kan se mig i fremover, og som jeg synes, de skal finde nogle andre til, som synes det er det fedeste i hele verden. Det er helt udramatisk, og det er nogle ændringer, som jeg er helt enig i, at der skal ske, svarer Lasse Steensgaard afklaret.

- Så klubben har ikke fyret dig?

- Nej. Det er foregået i fred og ro, og vi har haft nogle gode samtaler omkring det, og så blev vi enige om i går (tirsdag, red), at det skulle være fra nu af og ikke først fra senere. Så der er som sådan ikke noget fyring i det, siger han.

- Men kan du bekræfte, at du selv har lagt din opsigelse? Og hvornår skete det?

- Jeg afleverede en opsigelse efter FCK-kampen omkring 18-19. juni, så det kan jeg sagtens bekræfte, lyder det klare svar fra Lasse Steensgaard.

Lasse Stensgaard understreger til sidst, at han intet ondt har at sige om AaB, da han føler, han har haft en rigtig god tid i klubben.

AaB's nye assistenttræner-par er allerede offentliggjort, og det er to gamle koryfæer, der fremover skal agere højre hånd til cheftræner Jacob Friis. Det er nemlig de tidligere AaB-profiler Thomas Augustinussen og Rasmus Würtz, der overtager rollen i den nordjyske klub.

