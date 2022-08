AaB ... 28. aug. 2022 kl. 13:34 Gem artikel Gemt artikel

Unge Ross er nøglen - Her er AaB's transferplan

AaB er tvunget til at sælge spillere før de har råd til at kigge efter andet end transferfrie spillere inden transfervinduet lukker. Her kan AC Milans interesse for en nordjysk teenager blive afgørende