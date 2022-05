Vil omstøde 'dybt forkert' kendelse

Rasmus Thelander vil være med i Parken på søndag, når AaB skal slås for Europa

Rasmus Thelander kan have spillet sin sidste kamp for AaB, da forsvarsgeneralen fik rødt kort for en nødbremse mod Brøndby.

Thelander vil dog gøre alt for at omstøde den beslutning, der var helt forkert, set med hans øjne.

- Jeg var meget overrasket, da jeg så, det var rødt, han trak frem. Det var dybt forkert. Både Ross og Rinne kunne have nået bolden. Nu vil vi appellere kortet, så jeg håber, at jeg er med i Parken, hvor vi skal have sikret den fjerdeplads.

AaB's formdyk med blot et point i de seneste seks kampe ser nu ud til at koste en plads i Europa. Alt afhængig af, hvordan det går i pokalfinalen.

Rasmus Thelander og AaB agter at appellere det røde kort, forsvarsspilleren fik i slutminutterne mod Brødnby. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Men hvis ikke nordjyderne sikrer sig fjerdepladsen i Parken på søndag, så vil det være en fiasko, mener Thelander.

- Ja, det vil det. Det vil være en stor skuffelse, da vi har haft blikket rettet mod tredje- eller fjerdepladsen rigtig længe. Men nu har vi øjnene på den fjerdeplads, der kan give adgang til Europa - enten direkte eller via playoff. Det SKAL vi opnå, sagde Rasmus Thelander.