Vild Superliga-debut: Matchvinder i overtiden - så ser han rødt!

Philipp Ochs både scorede og blev vist ud i sin debut for AaB, der vandt 1-0 over FC Nordsjælland i en kamp, hvor værterne startede med at blive spillet ud af banen

AALBORG (Ekstra Bladet): Har AaB købt den angrebsmæssige guldfugl, der har været savnet?

Svaret er ja, hvis man kigger på den første halve time som tyske Philipp Ochs leverede i nordjydernes stribede trøje.

På vej ind i overtiden blev han matchvinder med scoringen til 1-0, der i hvert fald for en stund sendte AaB op på Superligaens 1. plads, da han med venstrebenet sendte et fladt skud ind i netmaskerne hos den tidligere AaB-målmand Nicolai Larsen.

Det var den gode nyhed for AaB. Den dårlige nyhed er, at Ochs har karantæne i næste kamp. For få sekunder efter sin matchvinder-scoring så tyskeren rødt, da han modtog sit andet gule kort.

Dermed blev hans debut i Superligaen lettere bizar med både op- og nedtur. På bundlinjen er facit dog, at den nye AaB-angriber skaffede nordjyderne tre point.

Dem skal de være glade for i Aalborg. For i begyndelsen af opgøret så det ud til, at det nemt kunne være gæsterne, der skulle få mest at juble over.

Her dominerede det unge FC Nordsjælland-hold totalt, men manglede effektivitet i front, så det udløste ingen scoringer.

Og sjældent, måske aldrig, har Nicolai Larsen haft så få udfordringer, som hans gamle klub kunne give ham i de 45 minutter.

Her handlede hans arbejds-pensum alene om at igangsætte spil efter tilbagelægninger. AaBerne havde ingen afslutninger indenfor rammen, og blev i perioder spillet ud af banen af en flok boldsikre gæster.

De kombinerede glimrende og besnærende ude på banen, men for meget løb ud i sandet, når de kom op omkring AaBernes felt.

Derfor blev de chancer, der blev skabt ikke giga-store, men Nicklas Strunck burde dog have ramt indenfor målrammen, men sendte bolden fordi, da han lidt tilfældigt fik serveret bolden til afslutning inde i feltet.

Forinden havde blandt andet Mohammed Kudus haft chancen for at bringe FCN foran, men han sendte sit skud lige i favnen på Jacob Rinne i AaB-målet.

Og vendepunktet kom altså i starten af 2. halvleg, da AaB-træner sendte sin nyerhvervelse på banen i stedet for en bleg Kasper Kusk, der aldrig leverede noget seværdigt.

Og som nævnt var det allerede ved at give bonus kort efter, men den tidligere tyske U21-landsholdsspiller måtte i det tilfælde nøjes med at være tæt på, men generelt spillede AaBerne langt bedre med og viste større vilje end i de første 45 minutter.

Det kunne også have udløst et sejrsmål allerede et kvarter før tid, da Kasper Risgård fik serveret en stor hovedstødschance ved bagerste stolpe inde i feltet, men hovedparten af de 5145 tilskuere var nok ved at indstille sig på 0-0, da Ochs slog til.

