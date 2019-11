Vildt målorgie: Drømmekasse og dobbelt målscorer

Randers og AaB underholdt for alle pengene i fredagens vigtige top-seks-brag

RANDERS (Ekstra Bladet): Randers og AaB blæste fredag aften til angreb i jagten på top-seks. Det endte med en pointdeling efter en hæsblæsende 3-3-kamp, der konstant bølgede frem og tilbage.

Det lignede en sand mareridtsaften for hårdt afbudsramte Randers FC, der manglede hele seks stamspillere på grund af karantæner og skader.

Blot to minutter skulle der gå, så var det ny forsvar på hælene, da Patrick Olsen leverede en sylespids dybdepasning til Lucas Andersen, der chippede kuglen over Jonas Dakir.

Den vikarierende førstekeeper fik halvpareret, men Mikkel Kaufmann kom kurrende på bedste angribermanér og skubbede bolden det sidste stykke over stregen.

Det decimerede hjemmehold fik hjælp af Jacob Rinne til at komme tilbage i opgøret bare fem minutter senere. Gæsternes svenske målmand sparkede et målspark direkte i fødderne på Frederik Lauenborg. To pasninger senere lå læderet hos Vito Mistrati på kanten af feltet, der fik gevinst med sin flade afslutning.

Værterne holdt foden på speederen, og der er bare noget bundsolidt over dette Randers-hold. Selv med flere reserver.

Det var dog efter et langt indkast og et decideret drømmemål fra ingen ringere end Mathias Nielsen, hjemmeholdet bragte sig i front.

Marvin Egho nåede højest på Emil Riis’ langkast, og bagved kom Mathias Nielsen flyvende og flugtede Randers i front på flotteste vis.

Nordjyderne kom tilbage – takket være enmandshæren Lucas Andersen. Der har været sagt og skrevet meget om Lucas Andersen, men han er uden tvivl AaB’s offensive nerve.

Efter en god time drev kanonerede han et frispark mod mål, men Jonas Dakir fik fingerspidserne på. Desværre for den unge keeper havnede returen via overliggeren hos Magnus Christensen, der ikke svigtede.

Men dette sammenbragte Randers-hold var ikke sådan at knække. De fik da også god hjælp af aalborgenserne, der blev ved med at smide alt for mange bolde væk og efterlod oceaner af rum i kæderne.

Og så steppede nogle af de ’nye’ Randers-folk op. Blandt andet Vito Mistrati, der køligt havde udset sig en helt fri Al-Hadji Kamara i feltet på en kontra, og den brølstærke angriber headede med største selvfølgelighed hjemmeholdet i front.

Denne hvirvelvind af en fodboldkamp havde selvfølgelig mere at byde på. Denne gang et AaB-mål uden indblanding fra Lucas Andersen.

I stedet viste Mikkel Kaufmann igen sin unge, men sublime, målnæse, da han med fuldt overlæg rettede et langskud af fra Iver Fossum og snød alt og alle i Randers-feltet. 7. sæsonmål af det 18-årige stortalent.

AaB var tættest på fuld gevinst i slutminutterne, da Pallesens afslutning blev blokeret på stregen, og så blæste Morten Krogh ellers til velfortjent weekend efter en vild indledning på Superliga-runden.

