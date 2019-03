Voldsom anklage: AGF hackede AaB før gyserkamp

Jublen var nærmest ekstatisk, da AaB’s Kasper Pedersen efter hjørnespark headede nordjyderne på sejrskurs mod AGF i grundspillets sidste runde.

Forspillet til det mål rummer imidlertid meget andet end hårdt arbejde på træningsbanen.

Det er nærmere et mål født af et drama, der er en spionfilm værdig.

AaB valgte nemlig kort før kampen mod De Hvide at ændre sine dødbolde, fordi de havde utvetydige informationer om, at personer i AGF havde haft adgang til klubbens skematiske optegnelser på dødbolde i programmet Sideline Sports.

Nordjyderne konstaterede, at assistenttræner Allan K. Jepsens konto ved Sideline-tjenesten var blevet tilgået fra en computer placeret i Aarhus-området.

Allan K. Jepsen arbejdede for netop AGF, indtil han sidst på efteråret valgte at rykke til Vendsyssel FF. Det skifte endte imidlertid med at komme AaB til gode efter Glen Riddersholms farvel til sportschef-tjansen i Hjørring.

I AaB har Allan K. Jepsen arbejdet med programmet Sideline Sports, som han også benyttede i AGF-tiden.

Op til gyserkampen AaB-AGF blev AaB-trænerens konto tjekket fra en adresse Aarhus.

Det blev nordjyderne opmærksomme på, da personer – formentlig spillere – fra AGF-lejren fortalte bekendte i AaB-truppen, at en træner hos De Hvide havde koketteret med, at aarhusianerne ’havde adgang til alle AaB’s dødbolde.’

Ifølge Ekstra Bladets informationer besluttede AaB derfor som modtræk at ændre elementer i positionerne på dødboldene.

Som begrundelse for det overraskende skridt fik AaB-spillerne at vide, at klubbens optegnelser omkring dødbolde var kompromitteret af personer fra den kommende modstander.

Ekstra Bladet har tjekket ved flere kilder om forklaringen til AaB-spillerne blev fabrikeret for at sætte spillerne ekstraordinært op.

Det afvises blankt, og sagen slutter ikke der. AaB ser med stor alvor på data-tyveriet og undersøger nu til bunds, hvilke videre træk der er relevante. På principniveau er der tale om hacking, hvilket er en kriminel forseelse.

- På nuværende tidspunkt har jeg ingen kommentarer til jeres oplysninger, siger AaB’s sportsdirektør Allan Gaarde til Ekstra Bladet.

AGF’s sportschef Peter Christiansen har ikke reageret på Ekstra Bladets henvendelse i sagen.

Se også: Rød zone i overtiden: Comeback-triumf i Aalborg

Se også: Fire kasser på 17 minutter: Tophold mål-amok i Superliga-jagt

Se også: FC Roskilde reddet fra konkurs