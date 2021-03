Vrede AaB-fans i protest

AaB har fået en skrækkelig start på foråret, og efter søndagens 1-2-nederlag mod bundproppen AC Horsens er nordjyderne dumpet hele vejen ned som nummer ni i Superliga-tabellen.

Det har nu fået en gruppe utilfredse AaB-fans til at reagere, skriver Nordjyske.

Natten til torsdag har nogle AaB-tilhængere hængt et stort banner med teksten 'Ingen sejr i 2021? Ikke godt nok!' op ved klubhuset på Hornevej i Aalborg.

Banneret er ikke i første omgang blevet bemærket af dem, det var tiltænkt - spillerne i AaB. De har nemlig fri i dag og har derfor ikke set banneret fra de utilfredse fans.

På administrationsgangen er det dog noteret.

- Det er jo et udtryk for frustration. Fans er jo passionerede, og nogle gange har man behov for at udtrykke sin utilfredshed med, at forventningerne ikke bliver indfriet i øjeblikket. Det er en del af gamet i en fodboldklub, og det anerkender vi.

- Passion er jo også det, der får folk til at tage imod spillerne på Nytorv, når de har vundet, siger Thomas Bælum, der er administrerende direktør i AaB, til Nordjyske.

AaB fik i løbet af vinterpausen ny cheftræner i form af Marti Cifuentes, men han har endnu ikke vundet en kamp i Danmark - end ikke, hvis man medregner de betydningsløse testkampe i opstarten.

Onsdagens nederlag mod AC Horsens blev mødt af stor frustration i AaB-lejren.

