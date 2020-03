Åben for comeback: - Har et bånd til Brøndby

- Det kunne meget vel ske.

Simon Makienok er vist det, man kan kalde åben for at vende tilbage til Superligaen. Der har han ikke spillet, siden Brøndby IF solgte ham til Palermo i 2014, men den lange angriber siger til Viaplay Sport Live, at han er begyndt at overveje, om han skal gøre comeback i dansk fodbold.

En af værterne spørger ham så, om han nåede at blive så meget Brøndby-mand, at det kun kan blive hans tidligere klub. Til det svarer Makienok:

- Der er jeg meget åben, vil jeg sige. Selvfølgelig har jeg et bånd til Brøndby og et par andre klubber, jeg har spillet i. Det har man selvfølgelig. Men der er mange ting, der skal passe sammen, og der er mange ting, der spiller ind med spillestil og strategier, økonomi, alle de der ting. Nu ved vi heller ikke efter den her periode, hvordan det kommer til at ramme danske klubber. Det kan også komme til at ramme danske klubber ret hårdt.

- Men som udgangspunkt er jeg meget åben, og jeg siger altid, at jeg gerne vil høre, hvilke muligheder der er.

Før den nu 29-årige angriber kom til Brøndby, spillede han i HB Køge. Efterfølgende har han været i Palermo, Charlton, Preston, Utrecht og siden januar i Dynamo Dresden i 2. Bundesliga. Her udløber hans kontrakt til sommer.