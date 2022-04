AaB's stjerner smadrede Randers

Weekenden har fået en festlig start i Aalborg.

Byens superligahold skød sig fredag aften op på tredjepladsen i Superligaen med en overbevisende sejr på 3-0 over Randers i mesterskabsslutspillet.

Sejren blev grundlagt med to mål af Louka Prip inden for de første syv minutter. Milan Makaric satte trumf på i begyndelsen af anden halvleg.

Med sejren går AaB forbi Brøndby og op på tredjepladsen, men Brøndby kan tage pladsen tilbage søndag.

Aalborgenserne kan også glæde sig over, at stjernespilleren Lucas Andersen fik comeback i sejren over Randers.

Han blev skiftet ind i det 63. minut og kom dermed på banen for første gang i sæsonen. Det er en korsbåndsskade, der har kostet hans deltagelse i de foregående 23 spillerunder.