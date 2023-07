AC Horsens henter FCM-angriber

Alt tyder på, at Frederik Heiselberg skal spille i Danmarks næstbedste fodboldrække i den kommende sæson

Det er ikke mange dage siden, at FC Midtjylland købte angriberen Cho Gue-sung.

Og da transferen blev en realitet, blev der ligeledes længere til fast spilletid for den unge angriber Frederik Heiselberg.

Alligevel kan det ende med mange minutter på grønsværen for danskeren i den kommende sæson - bare i en anden klub.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger bliver 20-årige Frederik Heiselberg lejet ud til AC Horsens for næste sæson.

Men ender AC Horsens med at blive for glade for frontløberen, skal du ikke sætte næsen op efter en permanent aftale. Det bliver nemlig uden købsoption.

20-årige Frederik Heiselberg. Foto: Claus Bonnerup

På nuværende tidspunkt er dialogen mellem FC Midtjylland og AC Horsens god, og pilen peger derfor på, at Frederik Heiselberg skal score sine mål i Danmarks næstbedste fodboldrække efter sommerferien.

Som Ekstra Bladet forstår det, er det ikke usandsynligt, at lejeaftalen bliver officiel i løbet af de kommende dage - måske allerede fredag.

Frederik Heiselberg fik ellers en forrygende start under Thomas Thomasberg, da han scorede i cheftrænerens debut i Odense, hvor ulvene slog OB med 3-1.

Siden er angriberen kommet længere tilbage i køen, og lige nu er både Gustav Isaksen, Cho Gue-sung, Junior Brumado og Aral Simsir tættere på startopstillingen.

Frederik Heiselbergs kontrakt med FC Midtjylland løber i skrivende stund frem til udgangen af 2027.