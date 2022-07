AC Horsens nærmer sig salg af forsvarsprofil

James Gomez er snart fortid i AC Horsens.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er klubben nemlig nået til enighed med den norske storklub Molde, der allerede i vinters forsøgte at få fingrene i det unge gambianske forsvarstalent.

Norske Netttavisen berettede i januar, at Molde havde afgivet et bud på Gomez, og at det var blevet afvist af AC Horsens.

Her skulle nordmændene dog ikke have givet op, men da transfervinduet i Norge lukker væsentligt senere end herhjemme, blev forhandlingerne ikke mindre komplicerede af, at Horsens efter den danske deadline ikke længere havde mulighed for at erstatte forsvarsprofilen forud for det vigtige forår.

Nu er AC Horsens ifølge Ekstra Bladets kilder i fuld gang med at arbejde på en sådan afløser, da Moldes bud denne gang har været attraktivt nok for oprykkerne.

To sejre i to kampe kan blive Gomez' statistik i Superligaen for nu. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

James Gomez kom i januar 2020 til AC Horsens på en lejekontrakt fra gambianske Real de Banjul.

Et år senere blev den ombyttet til en permanent aftale, der løb til slutningen af 2024.

Men så længe får 'De gule' altså ikke fornøjelsen af gambianeren, der gennem længere tid har vist sig flot frem i Horsens.

Gomez spillede så godt som samtlige kampe i holdets oprykningssæson, og også i hans to første optrædener i Superligaen har han gjort sig positivt bemærket. I skrivende stund står han noteret for 60 kampe for AC Horsens.

Juni sidste år debuterede James Gomez for det gambianske landshold, som han siden har repræsenteret i alt 12 gange.