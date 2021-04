AC Horsens rykker ned fra Superligaen efter utroligt drama

HORSENS (Ekstra Bladet): Superligaens første nedrykker er fundet.

Det blev på dramatisk vis AC Horsens, der smed en 3-0-føring mod lokalrivalerne fra Vejle og nu matematisk ikke længere kan redde sig.

Vejle kan takke German Onughka for det ene point, da han startede det mirakuløse comeback med en halv time igen og fuldendte missionen med et hattrick.

Dermed er Horsens efter sommer ikke længere at finde i Superligaen, hvor man ellers har været siden sommeren 2016.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

AC Horsens havde, som nævnt, kniven for struben, og vejlenserne kan stadig ikke slippe af med Lyngbys ånde i nakken. Det gav et intenst lokalopgør, hvor tacklingerne føg, og intensiteten var høj. Også selv om det ikke var mange fra det østjyske, der rendte rundt på grønsværen.

Vi skulle dog godt 20 minutter ind i kampen, før det reelle drama kom. Som så ofte før var det VAR, der bragte ’spænding’ til bordet.

Louka Prip dansede rundt i VB-feltet med et par snævre driblinger, og Saeid Ezatolahi lod benet hænge og gav Prip muligheden for at søge den minimale kontakt. Efter cirka to minutters fjernsynskiggeri i VAR-vognen dømte Sandi Putros straffe.

Det omsatte Louka Prip selv stensikkert.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Horsens lignede igen denne fredag et Superliga-mandskab, og Vejle skulle bruge næsten 40 minutter på at true den vikarierende keeper, Aleksandar Stankovic, i de gules mål.

Superliga-debutanten gav en returbold på et fladt indlæg, men først tøvede Hugo Ekitike i afslutningsøjeblikket, og siden sendte Ylber Ramadani kuglen lige i sækken på Stankovic.

Kort inden pausen fik Louka Prip tilkæmpet sig sit andet straffespark i kampen. Denne gang pegede Putros selv på pletten, da Kevin Yamga kluntet fik viklet sig ind i Horsens-kreatøren.

Louka Prip omsatte igen straffesparket. Denne gang på et hængende hår, da Alexander Brunst fik vippet bolden op i nettaget med sit ene ben.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Gæsterne lignede i hvert fald et sekunda-hold fra begyndelsen af andet akt. Inden for 60 sekunder forærede først Ezatolahi og så Denis Kolinger en fri mulighed til værterne, men skarpheden manglede.

Herefter blæste vejlenserne direkte ned i en hæsblæsende kontra og testede Aleksandar Stankovic med en flugter fra Lukas Engel. Fornem redning!

Men klovnerierne bare fortsatte for Vejle, og efter 52 minutter mistede Ylber Ramadani bolden i egne rækker, således Lirim Qamili kunne løbe direkte ned og takke for gaven.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det nærmede sig ydmygelse, da Hallur Hansson sendte bolden på indersiden af stolpen efter en lille time. Det var Vejle, der lignede en håbløs nedrykker denne fredag, men så tog en vis herre ved vejlenserne…

Først lykkedes det indskiftede German Onugkha at reducere efter en klumpspilssituation, hvilket skabte uro og usikkerhed i de gule rækker. Og Onugkha var slet ikke færdig!

Vejle fik lagt et tungere og tungere tryk på lokalrivalerne, og med fem minutter igen blev panikken total, da German Onugkha gjorde sig til dobbelt målscorer, da han steg til vejrs blandt to garderhøje Horsens-spillere og headede reduceringen ind bag Stankovic på mellemhånd.

Da uret rundede 90 minutter fuldendte Onughka sit hattrick og det vilde comeback, da russeren igen kom højest i Horsens-feltet og sendte den Gule Fare i 1. division.