306 Superliga-kampe: Sygdom sætter stopper for karrieren

AC Horsens’ alsidige Thomas Kortegaard stopper karrieren. Når Horsens den 26. august møder AaB på hjemmebane bliver det samtidig Kortegaards sidste kamp som aktiv fodboldspiller. Det fortæller AC Horsens i en pressemeddelelse.

Klubben skriver videre, at årsagen til karrierestoppet skal findes i et sygdomsforløb. Efter en henvisning til Aarhus Universitetshospital i Skejby fik Thomas Kortegaard konstateret kræft i et modermærke, der efterfølgende blev fjernet sammen med tre lymfer i den ene arm.

Siden vendte Kortegaard tilbage til træningsbanen, og selvom kræften viste sig at være væk, pressede han sin krop for hårdt.

- Når jeg har ondt i armen, slækker jeg på mit niveau, og især i min alder er de sidste procenter vigtige. Jeg kan ikke længere nå den overligger, jeg gerne vil, og derfor har jeg valgt at trække stikket.

- Jeg har virkelig sat pris på tilværelsen som fodboldspiller de seneste år, men jeg har ikke lyst til kun at præstere på 80 procent og se de dygtige, unge gutter suse forbi mig på grund af fysikken, og jeg kan ikke byde klubben, holdkammeraterne eller mig selv kun at yde 80 procent.

- Jeg er i bund og grund bare glad for, at jeg er rask og anerkender, at konsekvenserne af mit sygdomsforløb har sat en stopper for livet som professionel fodboldspiller, siger Thomas Kortegaard i pressemeddelelsen.

35-årige Thomas Kortegaard nåede 306 Superliga-kampe og fortsætter som træner på akademiet i AC Horsens, som han har været hos siden skiftet fra AaB i 2008.

Se også: Leth mindes død stjerne: - Han var elegant og nobel

Se også: Han træder på mig: - Hvorfor skal Ståle hovere sådan?