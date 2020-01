AC Horsens bekræfter Jannik Pohl

Så er det officielt.

Jannik Pohl har skrevet en permanent kontrakt med superligaklubben AC Horsens.

Det skriver østjyderne på deres hjemmeside fredag formiddag.

Angriberen var på leje fra FC Groningen i efteråret - men har nu indgået en toårig aftale med AC HOrsens.

Jannik Pohl døjer stadig med den skade, der fulgte ham i efteråret. Men det afholder ikke Bo Henriksen fra at glæde sig over kontrakten.

Jannik Pohl siger goddag til AC Horsens. Foto: AC Horsens

- Som jeg sagde i efteråret, så er jeg ikke i tvivl om, at Jannik Pohl bliver en stor gevinst for os, men det bliver ikke på den korte bane, og vi skal have tålmodighed med ham. Vi skal hjælpe ham med at blive helt skadesfri, så han forhåbentlig kan spille en rolle i de sidste fire-fem kampe i foråret, siger manageren til klubbens hjemmeside.

Han har siden 2018 været ejet af hollandske Groningen, men han fik torsdag ophævet sin kontrakt. I efteråret var Jannik Pohl lejet ud til AC Horsens, hvor han spillede ti kampe. Dog uden at score.

