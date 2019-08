AC Horsens henter forsvarsspiller i OB

AC Horsens har fundet afløseren for Alexander Ludwig, og det bliver en gammel kending, der vender tilbage til CASA Arena.

Over for Horsens Folkeblad bekræfter manager Bo Henriksen, at klubben har indgået en aftale med Alexander Ludwig, der vender hjem til AC Horsens efter en afstikker til OB, hvor han aldrig formåede at bide sig fast.

26-årige Alexander Ludwig kan gøre comeback for AC Horsens på mandag mod AGF. Han har underskrevet en fire-årig aftale med AC Horsens.

