AC Horsens henter profil i NordicBet Ligaen

AC Horsens er klar med vinterens første tilgang. Den Gule Fare henter således 21-årige Louka Prip Andreasen i Hvidovre IF. Offensivspilleren kan begå sig på kanten og i angrebet, og han har været fast mand for Hvidovre IF i denne sæson, hvor det er blevet til to mål i NordicBet Ligaen.

Louka Prip Andreasen tørnede ud for Brøndby IF som ungdomsspiller, men de seneste fem-et-halvt år har han tilbragt i Hvidovre IF. Nu skal han imidlertid spille i gult igen.

Han har underskrevet en kontrakt på fire år med AC Horsens.

- Jeg var i Horsens for at se faciliteterne og snakke lidt med Bo i onsdags, og vi havde en rigtig fin samtale, hvor han fortalte lidt om, hvordan han gerne vil spille fodbold, og hvordan han vil bruge mig. Han lægger vægt på, at vi har det godt på træningsbanen, og han virker som en rigtig god fyr, der forlanger det bedste fra alle spillere. Staben og spillerne virker flinke, og AC Horsens har et godt setup, og jeg er ikke i tvivl om, at det bliver et godt match, siger Louka Prip Andreasen til AC Horsens og fortsætter:

- Vi er blevet enige om en fire-årig kontrakt, og kontraktlængden viser tillid fra AC Horsens til mig, så jeg får tid til at udvikle mig. Som type kan jeg rigtig godt lide at udfordre og sparke med mit venstre ben, og jeg glæder mig til at bidrage med en masse mål og assists og hårdt arbejde defensivt.

-Vi har hentet en spiller for fremtiden. Han er en dygtig offensiv spiller, der er kan udfordre og er stærk i mand til mand-duellerne. Vi kan bruge ham på begge kanter eller som 10'er.

- Jeg har ingen forventninger om, at han kan gå ind og gøre en forskel fra dag et, men jeg er sikker på, at vi nok skal få stor glæde af ham. Vi må se hvor hurtigt, tingene kommer til at gå, siger Bo Henriksen om sin nyeste signing til Horsens Folkeblad.

Louka Prip Andreasen er 182 centimeter høj.

