Bo Henriksen stopper i Horsens

Bo Henriksen stopper som manager i superligaklubben AC Horsens, når hans kontrakt udløber næste sommer. Det meddeler klubben i en pressemeddelelse.

- Jeg kom til klubben i sommeren 2014, da AC Horsens havde store økonomiske udfordringer, og egenkapitalen var mere eller mindre væk. Så der lå en masse udfordringer og en ny økonomisk virkelighed, hvor vi skulle tilpasse den sportslige sektor ud fra nogle strenge økonomiske rammer, fortæller Bo Henriksen og fortsætter:

- Det har været en fantastisk oplevelse at være med til at genskabe en kultur og en ydmyghed omkring AC Horsens, som i den grad har medvirket til de sportslige resultater, vi har opnået.

Bo Henriksen har været i Horsens gennem seks år, og før det slog han sine folder i Brønshøj.

Grunden til den tidlige udmelding er ifølge manageren, at han vil give klubben de bedste muligheder for at sammensætte en ny sportslig ledelse.

Horsens sikrede sig endnu en sæson i Superligaen, og dermed er de i landets bedste række for femte år i stræk, hvilket er ny klubrekord. De gul-blusede forpassede dog muligheden for at komme i Europa Playoff mod AGF, da de måtte se sig slået af OB i de kvalificerende kampe.

