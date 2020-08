Bo Henriksen stopper i Horsens

Superligaklubben AC Horsens skifter ud på trænerposten.

Mandag meddeler østjyderne, at man har fundet afløseren for Bo Henriksen, der i juli bekendtgjorde, at han ikke ønskede at fortsætte samarbejdet.

Bo Henriksen har stået i spidsen for AC Horsens siden 2014. Arkivfoto: Jens Dresling

AC Horsens har købt Jonas Dal fri af kontrakten med FC Fredericia, og den nye cheftræner tiltræder med øjeblikkelig virkning på en kontrakt, der løber frem til sommeren 2023.

Dermed stopper Bo Henriksen i AC Horsens et års tid, før hans kontrakt udløber.

- Jonas Dal passer som træner og menneske perfekt ind i vores kultur og klub, og han bliver en nøgleperson i forhold til at videreudvikle superligatruppen og spillestilen, og han skal også omfavne vores talentudvikling på Akademiet, som vi prioriterer højt. Han kommer med solid trænererfaring og har senest stået i spidsen for FC Fredericia, hvor han har været med til at skabe flotte resultater, siger direktør Kristian Nielsen til klubbens hjemmeside.

Jonas Dal tager over i Horsens. Foto: Christer Holte/Polfoto

Jonas Dal slog igennem i dansk fodbold, da han førte Hobro op i Superligaen - og formåede at holde den lille klub oppe i landets bedste række i første sæson.

Han overtog i efteråret 2015 tøjlerne i Esbjerg, hvor han arbejdede frem til sommeren 2016, hvor han blev fyret efter sløje resultater og 'uenighed om den fremtidige ledelse', som klubben formulerede det.

