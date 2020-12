Bo Henriksen til Horsens? - Aldrig sig aldrig

Det blev kun til få måneder i spidsen for AC Horsens for cheftræner Jonas Dal. Han fik tirsdag aften en fyreseddel, og dermed er østjyderne igen på udkig efter en cheftræner.

Umiddelbart skal man ikke forvente, at den træner bliver Bo Henrisksen. Det siger bestyrelsesformand Bo Pinholt til Vejle Amts Folkeblad.

Bo Henriksen annoncerede i sommer, at han ved udgangen af denne sæson ville stoppe som træner i AC Horsens, og så valgte klubben i stedet at sige farvel til succesmanageren med det samme og ansætte Jonas Dal.

Faktisk betaler man stadig løn til Henriksen frem til sommer, ligesom Jonas Dal er på kontrakt i mere end to og et halvt år.

Men man skal ikke regne med, at succesmanageren vender tilbage for at redde sin gamle klub.

- Det vil være forkert. Man skal aldrig sige aldrig, men Bo Henriksen ville noget andet end os. Han ville gerne videre, så det er ikke realistisk at tale om ham, siger Bo Pinholt til Vejle Amts Folkeblad.

Bo Pinholt og AC Horsens-ledelsen er nu gået i gang med at finde en afløser for Jonas Dal, mens assistenttræner Mads Lyng fører Horsens gennem de sidste par kampe i Superligaens efterår.

Horsens ligger næstsidst i Superligaen, otte point efter Vejle, der ligger nummer 10. To hold rykker ud af Superligaen til sommer.

Erkender fejlvurdering

