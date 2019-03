Brøndby-fans trodsede forbud: Håbløst og dybt, dybt besværligt

HORSENS (Ekstra Bladet): Som en straf for uroligheder i det skæbnesvangre opgør mellem Horsens og Brøndby tilbage i maj sidste år - hvor klubben fra Vestegnen reelt smed mesterskabet i de døende minutter - skulle søndagens Superliga-duel mellem selvsamme kombattanter spilles med et tomt udebane-afsnit.

En beslutning truffet af Fodboldens Appelinstans.

Der var derfor intet udebane-afsnit søndag eftermiddag i Horsens og endda ekstra visitationszoner inden opgøret. Og skulle en eller flere tilskuere alligevel finde på at juble over en Brøndby-scoring ville det kunne få konsekvenser.

Det var meldingen.

Men da først Brøndby-spilleren Josip Radosevic tordnede kuglen i kassen med et drøn fra knap 25 meter, var der alligevel en større gruppe tilskuere, der brød ud i jubel på den ene langside. Og det syntes ikke at være Horsens-folk.

Og da brandvarme Kamil Wilczek fulgte trop med to lækre kasser, kunne de forholdsvis mange medrejsende supportere fra Vestegnen ikke længere holde sig tilbage. Omtrent 500 Brøndby-tilhængere stimlede sammen i det ene hjørne for at hylde deres blågule helte, der med 3-1-sejren over Horsens sikrede sig en plads i top seks.

Glemte lige at sende en scanner med

AC Horsens direktør Kristian Nielsen havde op til kampen udtrykt skuffelse over, at østjyderne blev ramt af Brøndbys straf på grund af færre tilskuere og dermed manglende indtægter samt øgede sikkerheds-udgifter.

Men at der alligevel havde sneget sig en større gruppe udebane-fans ind på stadion var uundgåeligt, fortalte Horsens-direktøren:

- Da Fodboldens Appelinstans afsagde den her dom, som i øvrigt er en helt umulig dom, så glemte de lige at sende en den scanner med, der skulle vise, hvilket tilhørsforhold fansene har. Den kunne vi godt have brugt, for vi havde ekstra visitation på og gjorde alt, hvad vi kunne, for at der ikke skulle komme tilskuere ind med et Brøndby-tilhørsforhold, sagde Kristian Nielsen efter opgøret.

En større gruppe Brøndby-fans kunne ikke holde sig tilbage, da først målene begyndte at komme. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

- Der var ikke nogen, der havde synligt Brøndby-tøj på, men det hjælper bare ikke noget, når vi ikke kan se ind i hjertet på folk - hvem de holder med. Det vidner endnu engang om - i min optik - hvor håbløs og dybt, dybt besværlig en dom, det er. Vi kan sgu ikke holde fans adskilt på den måde, som de har bedt om. Det var uundgåeligt, men vi gjorde alt, hvad vi kunne for at undgå det.

Gjorde alt, hvad vi kunne

- Vores udebaneafsnit var pivhamrende tomt. Så det har vi fulgt til punkt og prikke. Vi gjorde alt, hvad vi kunne, for at sikre, at der ikke var nogen Brøndby-fans med et synligt tilhørsforhold.

- Men at folk ikke efterlever de udmeldinger, vi kommer med, det kan vi ikke gøre noget ved, sagde Horsens-direktøren, der samtidig pointerede, at opgøret forløb under trygge og sikre omstændigheder, hvor der på ingen måde var optræk til ballade.

Kristian Nielsen afviste derfor også at gøre mere ud af sagen.

Kamil Wilczek blev den store helt søndag i Horsens med to scoringer. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Samme melding kom fra Brøndbys direktør, Jesper Jørgensen:

- Vi havde et stort antal kontrollører med til opgøret i Horsens. Og jeg nægter at tro, at vi bliver straffet yderligere for dem, der alligevel mødte op på Horsens stadion, sagde Jesper Jørgensen.

- Jeg nægter at tro, det får yderligere konsekvenser. De opførte sig i øvrigt rigtig godt, sagde han.

Horsens-træner, Bo Henriksen, var omvendt små-irriteret over dommen og det tomme udebane-afsnit:

- De har vel betalt for at komme ind, så det er vel OK. I sidste ende så synes jeg også, at de opførte sig eksemplarisk. Og at det overhovedet kommer dertil er en katastrofe for dansk fodbold: Nemlig at vi ikke kan få et drama for 10.000 mennesker på grund af et appeludvalg, som render rundt og straffer fodbolden - ikke så meget Brøndby-fansene - men fodbolden generelt.

- Kulissen kunne jo have været ti gange sjovere her til eftermiddag, sagde han.

