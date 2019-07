De skal kæmpe dødskampen i Superligaen

Fredag blev superligasæsonen skudt i gang. Men det er ikke en helt almindelig sæson, der venter de kommende ti måneder.

Det bliver en dødskamp for flere af klubberne i landets bedste fodboldrække. Tre af 14 mandskaber rykker ud. Ligaen skal igen reduceres til 12 hold fra næste sæson.

Oprykkerne fra Silkeborg og Lyngby skal slås for eksistensen, lige som Hobro og Horsens ligner to hold, der ikke skal budgettere med top-6.

Det bliver en overlevelseskamp, hvor det handler om at hænge på, så afstanden ikke bliver for stor. Risikoen er, at de to nederste hold allerede er så langt efter grundspillets 26 kampe, så de reelt er ude inden kvalifikationsspillet.

- Vi ved godt, at det bliver en stor udfordring for os. Vi har ikke en økonomi, så vi kan gå ud og satse helt ekstraordinært. Det tror jeg vil enkelte klubber måske forsøger, fordi det er en sæson med tre nedrykkere, siger Kent Nielsen, der netop er tiltrådt som cheftræner i Silkeborg.

- Omverdenen har en forventning til os om, at vi kommer til at kæmpe om nedrykning. Men vi har en tro og styrke på, at vi kan spille med i Superligaen, siger Kent Nielsen.

Kræver noget ekstraordinært

Lyngby kom mirakuløst i Superligaen for en måned siden. Holdet nåede kun at ligge til oprykning i to minutter efter det sene sejrsmål i 2-1 sejren mod Helsingør. Det gav to kval-kampe mod Vendsyssel, hvor 1. divisionsmandskabet havde den stærkeste holdånd og moral.

- Vi ved mange peger på os som en af de tre nedrykkere. Og vi er helt på det rene med, at vi skal præstere noget ekstraordinært, hvis vi skal overleve.

- Men vi har nogle værdier og et sammenhold hos os, der gør, at vi har en tro og et håb om, at vi kan drille de andre. Vi er rykket op og overgiver os ikke uden kamp, siger Christian Nielsen, cheftræner i Lyngby.

Vi bliver altid dømt ude

Vi er jo vant til at blive dømt ude hver sæson. Det har vi lært at leve med, siger Bo Henriksen, cheftræner i Horsens, der har spillet nedrykningsspil to af de tre seneste sæsoner. Erfaringerne har været gode, fordi østjyderne har overlevet i begge tilfælde.

- Vi er ikke færdige med at handle på transfermarkedet. Vi leder stadig efter en forsvarer og en angriber, men det er jo sådan, at jeg skal finde noget, som de andre ikke vil have, siger Bo Henriksen med et skævt smil.

Han tror ikke, at det ændrer særlig meget for klubbernes tilgang til kampene, at tre mandskaber rykker ud af Superligaen i denne sæson.

- Hvis vi slutter sidst og derved rykker direkte ud, så har vi heller ikke fortjent at overleve. Jeg frygter ikke, at det bliver en sæson, hvor mange hold vil forsøge at fedte en uafgjort hjem, siger han.

I sidste sæson rykkede Vejle og Vendsyssel ud. De sluttede på to af de fire nederste pladser fra de to kvalifikationspuljer. I sæsonen før rykkede hele tre af de fire nederste hold fra de to puljer ud (Silkeborg, Lyngby og Helsingør).

I denne sæson rykker de to nederste mandskaber fra kvalifikationspuljerne direkte ned i 1. division, mens nummer tre i de to puljer mødes i to kampe om at overleve i Superligaen.

Dårlig start kan udløse fyring

Med tre nedrykkere vil presset være langt større i denne sæson frem for de foregående sæsoner på de klubber, der kæmper for overlevelse i landets bedste fodboldrække.

Der er ikke råd til mange fejlskud, hvis man ikke skal hægtes af feltet i bundregionen. Det vil være katastrofalt, hvis ét hold efter grundspillets 26 kampe har for stor afstand op til en redningsplads, før holdene inddeles i de to puljer.

- Med tre nedrykkere kan lunten hos klublederne være væsentligt kortere i denne sæson.

- Derfor kan en dårlig start sagtens udløse tidlige fyringer, fordi det har stor betydning at blive hægtet af i bundregionen, mener Morten Bruun, der er fodboldekspert på Discovery.

Han uddyber:

- Jeg tror, at det bliver en sæson, som flere af holdene på forhånd frygter. Vi hører om det ene fantastiske indkøb efter det andet. Men hvad kan de nye spillere i grunden? Det skal vi til at se nu.

- Når man ser bort fra FCK, FCM, OB og Brøndby, må de 10 øvrige hold have stort fokus på at undgå nedrykning. Det må være højeste prioritet for dem at sikre overlevelse, fordi tre hold skal ud i denne sæson, pointerer han.

