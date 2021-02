Den havde jeg ikke set komme: - Troede han skulle til Island

Sportschef i AC Horsens Niels Erik Søndergaard er meget overrasket over, at Kjartan Finnbogason nu skal spille i Esbjerg

En del AC Horsens-fans fik nok morgenkaffen galt i halsen, da de mandag kunne læse, at klubkoryfæet Kjartan Finnbogason skifter til Esbjerg fB i 1. division.

Transfernyheden kommer blot to dage efter, at islændingen fik ophævet sin kontrakt med AC Horsens af familiære årsager.

Kjartan Finnbogason havde fortalt AC Horsens, at han gerne ville hjem til Island, og det ville klubben ikke stå i vejen for.

Derfor kom det da også som et mindre chok for sports- og talentchef i AC Horsens Niels Erik Søndergaard, da navnet på Kjartan Finnbogasons nye klub kom frem.

- Det må jeg indrømme. Den havde jeg ikke set komme. Vi sad over for Kjartan, og han gav klart udtryk for, at han ønskede at vende hjem til Island af personlige årsager, og at han ingen interesse havde i at spille videre i Danmark. Så det er meget overraskende for mig, at han nu skal spille i Esbjerg, siger Niels Erik Søndergaard.

Niels Erik Søndergaard, med fortid i Esbjerg, er meget overrasket over Kjartan Finnbogasons beslutning. Foto: Claus Bonnerup

Sportschefen understreger dog, at han personligt ikke er bitter over beslutningen.

- Der er nok nogen, der har været i AC Horsens i længere tid end mig, der har det noget mere anstrengt med beslutningen, men jeg kan bare forholde mig til, at tingene går hurtigt i en fodboldverden, der nogle gange er lidt rådden.

- Vi kiggede på det, da Kjartan kom til os, og vi var ærlige omkring, at han ikke lige stod først for med spilletid. Og da han havde et ønske om at vende hjem, så var det en naturlig udvikling at give ham lov. Jeg har ingen 'bad feelings', men jeg forstår godt, hvis der sidder nogle Horsens-fans og undrer sig lige nu.

Føler du, at Kjartan løj over for dig for at komme ud af sin kontrakt?

- Det ved jeg jo ikke. Kjartan må svare på, hvad der ændrede sig, siden vi talte sammen, og hvad der så skete med Esbjerg. Jeg vil bare sige, at jeg er overrasket, men så er den heller ikke meget længere, siger Niels Erik Søndergaard og uddyber.

- Egentlig havde det ikke gjort nogen forskel for os, hvis Kjartan havde kommet og sagt, at han gerne ville skifte til Esbjerg. Vi skulle nok have fundet ud af noget alligevel, så længe det ikke var en direkte konkurrent. Det ville bare have været bedre at kunne melde klart ud i stedet, siger Niels Erik Søndergaard.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Kjartan Finnbogason, men islændingen træner for første gang med sine nye holdkammerater i Esbjerg mandag formiddag.

