- Det her gør ekstra ondt!

Dommen:

Det elendige efterår kostede dyrt for AC Horsens, der i sidste ende ikke var klar til, at Bo Henriksen smed tøjlerne i klubben.

Det blev aldrig et match med Jonas Dal, og da Jens Berthel Askou begyndte at få bare lidt styr på tropperne i foråret, var det for sent. Og lad os være ærlige. Der er stadig et kæmpe arbejde at gøre i AC Horsens.

Sammensmeltningen mod Vejle viser meget godt, hvordan de gules sæson har været. Det er et hold, der er vant til at tingene kører af sporet. Det er næsten utilgiveligt at smide 3-0 på en halv time mod et Vejle-hold, der var på tærsklen til at smide håndklædet i ringen.