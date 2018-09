Direktør reagerer efter påståede dødstrusler: - Langt over grænsen

Horsens-manager Bo Henriksen ønsker ikke at udtale sig i sagen omkring klubbens indberetning af Vejle-træner Adolfo Sormani og har givet sine spillere mundkurv på.

Han henviser i stedet til Kristian Nielsen, og direktøren bekræfter Ekstra Bladets oplysninger om, at Horsens indberettede Adolfo Sormani for at have truet Oliver Drost efter de to klubbers møde 31. august i Horsens.

- Vi havde helst været denne sag foruden, og vi mener ikke, at vi er fint følende. Vi har fuld forståelse for, at temperamenterne er i kog, men det her er at gå langt over grænsen.

- Som direktør i en virksomhed er det mit job at passe på mine medarbejdere, og når en af mine ansatte bliver udsat for trusler af denne karakter, imens han passer sit arbejde, skal jeg reagere, siger Horsens-direktør Kristian Nielsen til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Udover Oliver Drost selv er der flere andre i truppen og staben, der har været vidne til episoden. Der er slet ingen tvivl om, at jeg derfor skal reagere ved at bringe sagen til disciplinærinstansen.

- Nu skal jeg ikke gøre mig til dommer, men havde det været ude på gaden, at det var blevet sagt, er jeg ikke sikker på, at den havde gået.

Adolfo Sormani slipper for straf, da Fodboldens Disciplinærinstans har besluttet ikke at åbne en sag mod Vejle-træneren. Foto: Henning Bagger

Kristian Nielsen fortæller, at Vejles tekniske chef, Jacob Krüger, har beklaget episoden over for Oliver Drost.

- Det er da et skridt i den rigtige retning, men det er bare ærgerligt, at Sormani ikke selv tager det ansvar og gør det, siger Horsens-direktøren.

Horsens havde håbet, at Fodboldens Disciplinærinstans på baggrund af oplysningerne ville have åbnet en sag mod Sormani.

Vejle-træneren afviser over for Ekstra Bladet, at han skulle have truet Oliver Drost på livet.

Men efter at have fået en redegørelse fra Vejle valgte instansen efter et par ugers behandlingstid, at der ikke var grundlag for at rejse en sag.

Ekstra Bladet har skrevet til Fodboldens Disciplinærinstans formand, Jens Hjortskov, for at få uddybende kommentar.

Hjortskov har ikke besvaret Ekstra Bladets henvendelse.

