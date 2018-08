Drama og fire mål: Hjulpet af forkert dømt straffespark

HORSENS (Ekstra Bladet): Indkast-specialisten Mikkel Qvist sikrede Horsens et point, da han med et hovedstødsmål sørgede for udligning til 2-2 fem minutter før slutfløjtet i et svagt spillet opgør mod Hobro.

En hjælpende dommerhånd var ellers ved at hjælpe gæsterne frem til sæsonens første sejr. Et forkert dømt straffespark et par minutter efter pausen banede nemlig for udligning af hjemmeholdets pauseføring på 1-0.

Og det blev 20 minutter før tid fulgt af en scoring af Emmanuel Sabbi til 2-1, som så ud til at skulle blive sejrsgivende.

Samme Sabbi havde også en af hovedrollerne i den situation, der udløste målet til 1-1. En anden havde dommer Peter Munch Larsen.

Han pegede nemlig på 11-meter-pletten, da Mads Juel fældede den meget bevægelige Hobro-angriber.

Men TV-billederne viste, at forseelsen rent faktisk blev lavet udenfor feltet.

Men faktum er, at gæsterne med udligningen ved Edgar Babayan fik en livline efter ikke have leveret meget seværdigt 1. halvleg.

Her sørgede Hallur Hansson for fortjent 1-0-føring til Horsens, da han bankede bolden ind ved nærmeste stolpe efter et par træk i højre side af feltet. En scoring, der dog ubetinget må betegnes som et drop af Hobro-målmand Jesper Rask.

Der blev gået til stålet i Horsens. Foto: Frank Cilius.

Horsens præsenterede i det jyske opgør manden, der er klubbens dyreste indkøb nogensinde – nordmanden Sivert Heltne Nilsen.

Selv om den resultatmæssige start givetvis er skuffende for ham, rokker det ikke ved, at han absolut var et af hjemmeholdets lyspunkter i den generelt ringe spillede kamp.

Fra start så man ham som en klog spiller og en dirigerende type – både verbalt og med fakter.

Han var placeret på den centrale midtbane sammen med Bjarke Jacobsen, men han trak meget ofte ned og startede opspil fra den bagerste kæde.

Han spillede med overblik og var forudseende, hvilket betød at han serverede mange gode indgreb defensivt. Offensivt satsede han primært på det sikre og korte afleveringer, men enkelte gange forsøgte han sig også med lange skift i dybden.

De gav dog ikke udbytte, men generelt er der tegning til en velfungerende midterakse mellem ham og Bjarke Jacobsen, som kan blive særdeles værdifuld for de gule.

Og lad være fastslået: Der er brug for fremgang, hvis Horsens skal tilbage på sidste sæsons slutspils-spor.

alpe

TV: Se Horsens score kampens første mål her:



