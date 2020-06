Drømmen er AGF

Randers kom et skridt nærmere en kamp om en plads i Europa

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her.

Er du allerede PLUS-kunde, ser du kampene her

Mens drømmen om Europa er intakt for Randers, må Horsens efter 0-0 kampen indtil videre 'nøjes' med at glæde sig over, at hjemmeholdet med det ene point blev 100 procent sikre på endnu en sæson i Superligaen.

Horsens kan nå at slå tilbage i topkampen, og det kan ske med en sejr i den omvendte kamp.

Til gengæld er Randers-spillerne så småt begyndt at drømme om at gå hele vejen til 'finalen' om en europæisk billet mod Superligaens nr. tre, der kan ende med at blive kronjydernes ønskemodstander, AGF.

Hverken AGF eller træner David Nielsen har mildest talt en særlig god statistik mod Randers.

Det er snart fem år siden, at 'de hviie' sidst har trukket sig tilbage fra det østjyske lokalopgør som vinder, så AGF's fornemme sæson kan i sidste ende risikere at blive få et grimt punktum.

Topopgøret i gruppespil pulje 2 blev aldrig til det store sus.

Gæsternes træner, Thomas Thomasberg, prøvede ellers at få fyret op under kampen ved straks fra 2. halvleg at sende friske kræfter på banen med en tredobbelt udskiftning.

Efter en skadespause kom anfører Erik Marxen på banen sammen med André Rømer og lejesvenden Tosin Kehinde.

Umiddelbart ændrede det ikke billedet, men som kampen skred frem, blev Randers mere og mere nærgående, inden Horsens med en slutspurt prøvede at hente de tre point.

Tættest på at score var gæsternes Marvin Egho, da han nåede at prikke et indlæg fra Kehinde, men kampens bedste Horsens-spiller, målmand Matej Delac, var på sin plads.

Der var ekstraordinært givet tilladelse til de 900 tilskuere tiltopgøret i nedrykningsspillets pulje 2 (Foto: Claus Fisker, Ritzau/Scanpix)

Dermed var det ikke kun 1. halvleg, som blev målløs.

Her havde begge hold deres gode perioder uden at få de store chancer.

Der var et par undtagelserne, men både Patrik Carlgren hos Randers og Matej Delac var vakse på stregen, da først Ayo Okosun og senere Mathias Greve kom til hovedstød på tæt hold.

Lørdagens tidlige opgør var en af tre kampe, hvor der var givet grønt lys til ekstra tilskuere.

Der var 900 indenfor i Horsens under opsyn af diverse kontrollanter fra diverse myndigheder.

Igen og igen blev der mindet om, at det skulle sprittes og passes på, og det lignede, at Horsens klarede opgaven perfekt.

Se også: Ung stjerne køber Falktofts bolig

Se også: Nu bliver hun hånet

Billige bud: Dem skal du bare have

Se også: Blev gravid - så mistede hun al indtægt

Træt af spillerne: Stop det så!