- Drømmer stadig om Chelsea

I sommer underskrev Matej Delac en ny kontrakt med AC Horsens, der løber tre år frem.

Den kroatiske keeper lægger ikke skjul på, han er glad for at være i klubben og landet, men alligevel håber han ikke, at Danmark bliver endestationen i karrieren.

- ACH har gang i noget godt. Der er en god udvikling, og jeg føler mig som en vigtig del af det store puslespil. Mine børn er lykkelige, og min kone er lykkelig. Så jeg har hele pakken.

Matej Delac har været en sikker sidste skanse for AC Horsens denne sæson. Foto: Jens Dresling

- Derfor er planen også at blive, men når du spørger, om jeg har drømme om at komme til en endnu større liga, så er svaret 'jo'. Men jeg har lært af min fortid, at man ikke kan planlægge noget i fodbold.

- Jeg vil gerne slå igennem i England. Det var der, drømmen begyndte i Chelsea. Selv om det er drømmen at vende tilbage, så kan mindre også gøre det. The Championship kunne være en stor liga at komme til. Det kan også være efter min aktive karriere som træner eller målmandstræner. Lige nu er jeg dog ikke færdig med Horsens eller Danmark.

Seks skæve til Delac

- Hvilken bil kører du?

- I Danmark kører jeg Nissan Qashqai. Ren leasing gennem klubben. Ingen hokus pokus. I Kroatien kører jeg Mercedes GLE/350. Det er min drømmebil. Det var også min første bil. Jeg undersøgte, hvad det ville koste at få den til Danmark, men den tanke gik jeg hurtigt bort fra ...

- Hvad ser du i tv?

- Jeg ser ikke meget fjernsyn. Jeg har Netflix og ser enkelte dokumenterer. Ellers er det mest fodbold. Jeg ser rigtig meget fodbold! Jeg prøver at se ALT med Chelsea, som er en klub, der stadig ligger mit hjerte nært.

- Hvilken fodboldkamp glemmer du aldrig?

- En træningskamp i 2014 mod slovenske NK Ljubljana. José Mourinho kom hen til mig dagen før kamp og sagde, jeg ville få chancen. Jeg spillede første halvleg, lavede en stor redning og lukkede et mål ind, som jeg ikke kunne gøre noget ved. Det var med spillere som Nemanja Matic, Mohamed Salah, Diego Costa og så blev jeg erstattet af Petr Cech. Den kamp glemmer jeg aldrig.

- Hvad gør dig bange?

- Ingenting. Jeg tror på, Gud har en plan.

Matej Delac var som teenager regnet som den kommende landsholdsmålmand for Kroatien, og Frank Arnesen bragte ham til Chelsea. I 2018 søgte Delac dog til Danmark for at få spilletid. Arkivfoto: Ernst van Norde

- Hvad er det bedste ved Danmark?

- Vi elsker Danmark. I aner ikke, hvor heldige, I er. Her er fred og ro, og hele jeres system fungerer. Jeg elsker, at man kan 'hygge' med sin familie, og at alle er så hjælpsomme. Danskerne er et utrolig behageligt folkefærd. Vi har ikke lyst til at rejse.

- Hvad er det værste ved Danmark?

- Det er et dyrt land at leve i. Det er det eneste. Jeg kan dog godt forstå hvorfor, når man kigger på den livskvalitet, man får igen.