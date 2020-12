Drømmetræffer sikrede sen AGF-triumf

HORSENS (Ekstra Bladet): Kevin Diks sikrede med en drømmetræffer AGF en sen sejr i lokalopgøret mod AC Horsens, da han fem minutter før tid saksesparkede 2-1 træfferen i nettet og sendte AGF-bænken i ekstase.

En hård skæbne for Gule, der leverede en fuldblods fighterindsats mod storebror fra nord, og de havde fortjent at få mindst et point ud af den første kamp siden fyringen af cheftræner Jonas Dal.

Hjemmeholdet kom ud med masser af vilje og gnist i duellerne fra første fløjt. Det var lige præcis det, som bestyrelsesformand Bo Pinholt efterlyste i sit tv-interview før kampen.

AGF fik imidlertid dæmpet hektikken i opgøret som tiden skred frem, og gæsterne satte sig tungt på sagerne op mod pausen. Det udmøntede sig i et nyt eksempel på, at duoen Højer-Links er ved at finde hinanden.

Artiklen fortsætter under billedet...

Horsens led et nederlag til AGF. Foto: Claus Fisker / Ritzau Scanpix

Mod Brøndby var det Højers aflevering med venstre, der første til Links' mål med højre. Denne gang var der anderledes orden i sagerne. Patrick Mortensen holdt Malte Kiilerich bag sig og fandt Casper Højer, der med højre fandt Links, der scorede med venstre.

Med tanke på hvor bogstaveligt AGF tog spillernes efternavne omkring målet, så kunne man selvfølgelig prise sig lykketlig for at Kevin Diks ikke fulgte trenden med sejrsmålet... men et saksespark kan vel også noget.

AGF sværmede omkring AC Horsens målet op mod pausen, og Jon Thorsteinsson havde en stor chance til at øge til 2-0.

AGF forsømte at øge, og så blev de ofre for, at de simpelthen ikke kan lukke af bagude. Efter at De Hvide lukkede Nicolai Brock-Madsens straffespark ind midt i anden halvleg i Horsens, så kan aarhusianerne nu se tilbage på et efterår, hvor de har lukket mål ind mod samtlige de modstandere har mødt.

Artiklen fortsætter under billedet...

AGF's Patrick Mortensen fejrer en scoring. Foto: Claus Fisker / Ritzau Scanpix.

AC Horsens var inden kampen mod AGF eneste hold, som var gået målløse fra et opgør mod AGF, men den plet fik Gule altså vasket af. Frederik Tingager blev hårdt presset på et indlæg og endte med at ramme bolden med hånden.

Brock-Madsen kronede en stærk kamp med udligningen, og i det efterfølgende virkede hjemmeholdet som holdet, der var den mest sandsynlige sejrherre, men det ændrede Kevin Diks på.

Drømmedrøn og drop: Vigtig sejr!

Silkeborg henter tiltrængt sejr efter sløj stime

Vigtig forsvarsspiller forlænger med AGF