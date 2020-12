Erkender fejlvurdering

Tirsdag aften leverede AC Horsens en mindre overraskelse, da de valgte at smide Jonas Dal på porten.

Den Gule Fare har godt nok kun skrabet seks point sammen i 11 kampe, men de fleste havde nok alligevel regnet med, at AC Horsens havde mere tiltro til Jonas Dals projekt.

Selv er han både og:

- Jeg følte, at jeg havde opbakningen. Spillertruppen tog pænt imod mine ideer. De forsøgte også efter bedste evne at agere efter dem, men det så ud til, at jeg tog nogle skridt for hurtigt frem.

- Det betød, at vi glemte de værdier, som AC Horsens har opbygget gennem nogle år. Det var ikke planen. Jeg havde håbet at kunne lægge et nyt lag eller to oven på. Det endte med, at mine ideer kom i stedet for, og det er mit ansvar, siger Jonas Dal til Horsens Folkeblad.

Han fortæller samtidig, at det har været sværere end ventet at efterfølge Bo Henriksen, der mere eller mindre har personficiceret klubben igennem en længere årrække.

Jonas Dal kom til AC Horsens på en tre-årig aftale i sommer, og derfor har han heller ikke travlt med at finde en ny klub lige med det samme, lyder det.

