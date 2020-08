Esbjerg-kæmpe ny sportschef i Horsens

Det er store skiftedag i Horsens.

Den østjyske Superliga-klub meddelte mandag morgen, at Jonas Dal afløser Bo Henriksen på trænerbænken på Casa Arena, og nu kan Ekstra Bladet så sætte navn på, hvem der tirsdag bliver præsenteret som ny sports- og talentchef i klubben.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er valget faldet på den tidligere Esbjerg-kæmpe Niels Erik Søndergaard.

Han har en lang fortid i den vestjyske klub, hvor han har bestridt flere stillinger. 56-årige Søndergaard har ud over spiller været direktør, sportsdirektør og senest ungdomselitechef i klubben.

Udover at have været spiller i klubben har Niels Erik Søndergaard været direktør, sportsdirektør og ungdomselitechef i Esbjerg. Foto: Claus Bonnerup

I forbindelse med en større omstrukturering, hvor Lars Vind blev udnævnt som akademichef, blev Niels Erik Søndergaard tilbudt en ny stilling hos Superliga-nedrykkeren.

Han valgte at takke nej og i stedet søge nye udfordringer. Dem har han fundet i Horsens, hvor hans titel bliver sports- og talentchef.

I den østjyske Superliga-klub havde Bo Henriksen titel af manager, men hans stilling bliver brudt op i to, og det bliver Jonas Dal og Niels Erik Søndergaards primære opgave at sørge for, at klubben bevarer sin Superliga-status.

